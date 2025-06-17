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MINE COIN السعر(MIH)

USD

مخطط أسعار MINE COIN (MIH) المباشر

$0.2117
$0.2117$0.2117
+0.61%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول MIH

السعر الحالي لـ MINE COIN (MIH) اليوم هو 0.2116 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من MIH إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق MINE COIN:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 61.57K USD
- تغير سعر MINE COIN خلال اليوم هو +0.61%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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MIH أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار MINE COIN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.001284+0.61%
30 يوم$ +0.1116+111.60%
60 يوم$ +0.1116+111.60%
90 يوم$ +0.1116+111.60%
تغير سعر MINE COIN اليوم

سجل اليوم MIH تغيرًا $ +0.001284 (+0.61%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MINE COIN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.1116 (+111.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MINE COIN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MIH تغييرًا في $ +0.1116 (+111.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MINE COIN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.1116 (+111.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

MIH معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار MINE COIN: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

$ 0.2213
$ 0.2213$ 0.2213

$ 0.3663
$ 0.3663$ 0.3663

-0.80%

+0.61%

+111.60%

MIH معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 61.57K
$ 61.57K$ 61.57K

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ما هو MINE COIN ( MIH )

تهدف MIH إلى أن تصبح منصة دفع من الجيل التالي، من خلال الجمع بين مزايا أنظمة الدفع التقليدية ومزايا تقنية البلوك تشين. يتمثل الهدف الأساسي للمشروع في دمج نموذج التمويل اللامركزي (DeFi) في نظام بوابة الدفع التقليدية (PG)، لتوفير بيئة دفع فعّالة قائمة على المكافآت للمستخدمين والتجار على حد سواء.

متوفر MINE COIN على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MINE COIN الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MIHلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول MINE COIN على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء MINE COIN سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر MINE COIN

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل MINE COIN، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ MIH؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMINE COIN.

سجل أسعار MINE COIN

يوفر تتبع مسار سعر MIH معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ MIH. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار MINE COIN.

توكنوميكس MINE COIN (MIH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MINE COIN (MIH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MIH والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء MINE COIN ( MIH )

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عملة MIH إلى العملات المحلية

1 MIH إلى VND
5,568.254
1 MIH إلى AUD
A$0.325864
1 MIH إلى GBP
0.156584
1 MIH إلى EUR
0.181976
1 MIH إلى USD
$0.2116
1 MIH إلى MYR
RM0.897184
1 MIH إلى TRY
8.362432
1 MIH إلى JPY
¥30.728552
1 MIH إلى RUB
16.608484
1 MIH إلى INR
18.290704
1 MIH إلى IDR
Rp3,468.851904
1 MIH إلى KRW
290.657992
1 MIH إلى PHP
12.0083
1 MIH إلى EGP
￡E.10.609624
1 MIH إلى BRL
R$1.161684
1 MIH إلى CAD
C$0.287776
1 MIH إلى BDT
25.865984
1 MIH إلى NGN
326.54112
1 MIH إلى UAH
8.787748
1 MIH إلى VES
Bs21.5832
1 MIH إلى PKR
Rs59.942048
1 MIH إلى KZT
109.750572
1 MIH إلى THB
฿6.896044
1 MIH إلى TWD
NT$6.250664
1 MIH إلى AED
د.إ0.776572
1 MIH إلى CHF
Fr0.171396
1 MIH إلى HKD
HK$1.658944
1 MIH إلى MAD
.د.م1.927676
1 MIH إلى MXN
$4.018284

MINE COIN المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MINE COIN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب MINE COIN الرسمي
مستكشف الكتل

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المبلغ

MIH
MIH
USD
USD

1 MIH = 0.2116 USD

تداول

USDTMIH
$0.2116
$0.2116$0.2116
-3.91%

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