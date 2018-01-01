توكنوميكس MINE COIN (MIH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MINE COIN (MIH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MINE COIN (MIH) تهدف MIH إلى أن تصبح منصة دفع من الجيل التالي، من خلال الجمع بين مزايا أنظمة الدفع التقليدية ومزايا تقنية البلوك تشين. يتمثل الهدف الأساسي للمشروع في دمج نموذج التمويل اللامركزي (DeFi) في نظام بوابة الدفع التقليدية (PG)، لتوفير بيئة دفع فعّالة قائمة على المكافآت للمستخدمين والتجار على حد سواء. الموقع الرسمي: https://mineholdings.io/ الوثيقة البيضاء: https://mih.gitbook.io/mine-holdings مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF اشتر MIH الآن!

توكنوميكس MINE COIN (MIH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MINE COIN (MIH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 417.20M $ 417.20M $ 417.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.3663 $ 0.3663 $ 0.3663 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 $ 0.004984983031285195 السعر الحالي: $ 0.2086 $ 0.2086 $ 0.2086 معرفة المزيد عن سعر MINE COIN (MIH)

توكنوميكس MINE COIN (MIH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MINE COIN (MIH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MIH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MIH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MIH، استكشف السعر المباشر لتوكن MIH!

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