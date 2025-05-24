MIH

تهدف MIH إلى أن تصبح منصة دفع من الجيل التالي، من خلال الجمع بين مزايا أنظمة الدفع التقليدية ومزايا تقنية البلوك تشين. يتمثل الهدف الأساسي للمشروع في دمج نموذج التمويل اللامركزي (DeFi) في نظام بوابة الدفع التقليدية (PG)، لتوفير بيئة دفع فعّالة قائمة على المكافآت للمستخدمين والتجار على حد سواء.

اسم العملة المشفرةMIH

التصنيفNo.4593

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض2,000,000,000

إجمالي العرض2,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.2556823269040955,2025-06-05

أدنى سعر0.004984983031285195,2025-05-24

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتهدف MIH إلى أن تصبح منصة دفع من الجيل التالي، من خلال الجمع بين مزايا أنظمة الدفع التقليدية ومزايا تقنية البلوك تشين. يتمثل الهدف الأساسي للمشروع في دمج نموذج التمويل اللامركزي (DeFi) في نظام بوابة الدفع التقليدية (PG)، لتوفير بيئة دفع فعّالة قائمة على المكافآت للمستخدمين والتجار على حد سواء.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
MIH/USDT
MINE COIN
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (MIH)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
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معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
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سجل المعاملات
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