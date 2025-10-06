سعر Just Memecoin المباشر اليوم هو 0.0004693 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MEMECOIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MEMECOIN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Just Memecoin المباشر اليوم هو 0.0004693 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MEMECOIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MEMECOIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MEMECOIN

معلومات سعر MEMECOIN

اقتصاد توكن MEMECOIN

توقعات سعر MEMECOIN

سجل MEMECOIN

دليل شراء MEMECOIN

محول عملة MEMECOIN إلى الفيات

MEMECOIN العقود الفورية

MEMECOIN عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Just Memecoin

Just Memecoin السعر(MEMECOIN)

السعر المباشر لـ 1 MEMECOIN إلى USD:

$0.0004693
$0.0004693$0.0004693
-7.34%1D
USD
مخطط أسعار Just Memecoin (MEMECOIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 09:11:30 (UTC+8)

معلومات سعر Just Memecoin (MEMECOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0004641
$ 0.0004641$ 0.0004641
24 ساعة منخفض
$ 0.0005319
$ 0.0005319$ 0.0005319
24 ساعة مرتفع

$ 0.0004641
$ 0.0004641$ 0.0004641

$ 0.0005319
$ 0.0005319$ 0.0005319

--
----

--
----

+0.04%

-7.34%

-40.76%

-40.76%

سعر Just Memecoin (MEMECOIN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0004693. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEMECOIN بين أدنى سعر $ 0.0004641 وأعلى سعر $ 0.0005319، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEMECOIN على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEMECOIN +0.04% على مدار الساعة الماضية، -7.34% على مدار 24 ساعة، و -40.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Just Memecoin (MEMECOIN)

--
----

$ 55.91K
$ 55.91K$ 55.91K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Just Memecoin هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.91K. العرض المتداول لـ MEMECOIN يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Just Memecoin (MEMECOIN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Just Memecoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000037175-7.34%
30 يوم$ -0.0017257-78.62%
60 يوم$ -0.0040497-89.62%
90 يوم$ -0.0131607-96.56%
تغير سعر Just Memecoin اليوم

سجل اليوم MEMECOIN تغيرًا $ -0.000037175 (-7.34%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Just Memecoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0017257 (-78.62%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Just Memecoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MEMECOIN تغييرًا في $ -0.0040497 (-89.62%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Just Memecoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0131607 (-96.56%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Just Memecoin (MEMECOIN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Just Memecoin.

ما هو Just Memecoin ( MEMECOIN )

عملة ميم خالصة على منصة Bonk، تركز على ثقافة الميم بمنطق بسيط للغاية ولا تحتوي على مفاهيم معقدة - جوهرها الأساسي هوعملة الميم نفسها.

متوفر Just Memecoin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Just Memecoin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MEMECOINلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Just Memecoin على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Just Memecoin سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Just Memecoin (USD)

كم ستكون قيمة Just Memecoin (MEMECOIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Just Memecoin (MEMECOIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Just Memecoin.

تحقق الآن من توقعات سعر Just Memecoin!

توكنوميكس Just Memecoin (MEMECOIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Just Memecoin (MEMECOIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MEMECOIN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Just Memecoin ( MEMECOIN )

هل تبحث عن كيفية شراء Just Memecoin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Just Memecoin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MEMECOIN إلى العملات المحلية

1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى VND
12.3496295
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى AUD
A$0.000718029
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى GBP
0.000347282
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى EUR
0.000398905
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى USD
$0.0004693
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى MYR
RM0.001980446
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى TRY
0.019682442
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى JPY
¥0.070395
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى ARS
ARS$0.682118164
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى RUB
0.038182248
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى INR
0.0412984
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى IDR
Rp7.821663538
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى PHP
0.027275716
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى EGP
￡E.0.022277671
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BRL
R$0.002538913
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى CAD
C$0.00065702
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BDT
0.057306223
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى NGN
0.690143194
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى COP
$1.804998195
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى ZAR
R.0.008147048
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى UAH
0.019635512
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى TZS
T.Sh.1.158762709
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى VES
Bs0.0943293
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى CLP
$0.4467736
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى PKR
Rs0.133206112
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى KZT
0.253126341
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى THB
฿0.015332031
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى TWD
NT$0.014379352
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى AED
د.إ0.001722331
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى CHF
Fr0.000370747
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى HKD
HK$0.003641768
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى AMD
֏0.180703965
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى MAD
.د.م0.004298788
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى MXN
$0.008621041
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى SAR
ريال0.001759875
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى ETB
Br0.0699257
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى KES
KSh0.060764964
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى JOD
د.أ0.0003327337
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى PLN
0.001703559
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى RON
лв0.002046148
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى SEK
kr0.004420806
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BGN
лв0.000783731
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى HUF
Ft0.156638261
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى CZK
0.009770826
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى KWD
د.ك0.0001436058
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى ILS
0.00154869
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BOB
Bs0.003247556
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى AZN
0.00079781
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى TJS
SM0.004336332
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى GEL
0.00126711
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى AOA
Kz0.429367263
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BHD
.د.ب0.0001769261
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BMD
$0.0004693
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى DKK
kr0.00300352
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى HNL
L0.012356669
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى MUR
0.021132579
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى NAD
$0.008203364
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى NOK
kr0.004716465
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى NZD
$0.000816582
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى PAB
B/.0.0004693
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى PGK
K0.002003911
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى QAR
ر.ق0.001712945
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى RSD
дин.0.047159957
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى UZS
soʻm5.723169816
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى ALL
L0.038890891
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى ANG
ƒ0.000840047
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى AWG
ƒ0.00084474
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BBD
$0.0009386
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BAM
KM0.000783731
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BIF
Fr1.3881894
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BND
$0.000605397
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BSD
$0.0004693
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى JMD
$0.075618309
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى KHR
1.892334925
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى KMF
Fr0.1980446
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى LAK
10.202173709
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى LKR
රු0.142470094
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى MDL
L0.00793117
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى MGA
Ar2.095086604
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى MOP
P0.003763786
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى MVR
0.00718029
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى MWK
MK0.816173709
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى MZN
MT0.029992963
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى NPR
रु0.06626516
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى PYG
3.3282756
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى RWF
Fr0.6828315
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى SBD
$0.003862339
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى SCR
0.00652327
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى SRD
$0.018495113
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى SVC
$0.004115761
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى SZL
L0.008198671
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى TMT
m0.00164255
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى TND
د.ت0.0013736411
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى TTD
$0.00319124
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى UGX
Sh1.6463044
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى XAF
Fr0.2637466
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى XCD
$0.00126711
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى XOF
Fr0.2637466
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى XPF
Fr0.0478686
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BWP
P0.006302699
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى BZD
$0.000943293
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى CVE
$0.044381701
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى DJF
Fr0.0835354
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى DOP
$0.02975362
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى DZD
د.ج0.060825973
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى FJD
$0.001065311
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى GNF
Fr4.0805635
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى GTQ
Q0.003599531
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى GYD
$0.098426289
1 Just Memecoin (MEMECOIN) إلى ISK
kr0.0567853

Just Memecoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Just Memecoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Just Memecoin

كم يساوي Just Memecoin (MEMECOIN) اليوم؟
سعر MEMECOIN المباشر في USD هو USD 0.0004693، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MEMECOIN إلى USD الحالي؟
سعر MEMECOIN إلى USD الحالي هو $ 0.0004693. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Just Memecoin ؟
القيمة السوقية لعملة MEMECOIN هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MEMECOIN؟
العرض المتداول لتوكن MEMECOIN هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MEMECOIN؟
حقق MEMECOIN سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MEMECOIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- MEMECOIN.
ما هو حجم تداول MEMECOIN؟
حجم تداول MEMECOIN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 55.91K USD.
هل سترتفع MEMECOIN هذا العام؟
قد يرتفع MEMECOIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MEMECOIN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-20 09:11:30 (UTC+8)

تحديثات Just Memecoin (MEMECOIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-19 17:50:26تحديثات المجال
مشاعر سوق العملات المشفرة تخرج من منطقة "الخوف الشديد"، مؤشر الخوف والجشع حالياً عند 29
10-19 14:26:41تحديثات المجال
سوق العملات المشفرة يتداول في سوق جانبي، إجمالي القيمة السوقية حالياً عند 3.723 تريليون دولار
10-19 04:16:21تحديثات المجال
تصنيف نشاط السلاسل العامة خلال الأيام السبعة الماضية: سولانا تحافظ على المركز الأول
10-18 16:36:53تحديثات المجال
مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة حالياً عند 23، لا يزال في منطقة الخوف الشديد
10-18 09:33:00تحديثات المجال
ارتفاع عمليات التصفية العالمية خلال 24 ساعة إلى 1.02 مليار دولار، وبيتكوين يسجل أدنى سعر له منذ أوائل يوليو
10-17 19:52:08تحديثات المجال
ارتفاع الطلب على تجنب المخاطر العالمية بسبب مشاكل القروض المتعثرة في مصرفين أمريكيين

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة MEMECOIN إلى USD

المبلغ

MEMECOIN
MEMECOIN
USD
USD

1 MEMECOIN = 0.0004693 USD

تداول MEMECOIN

/USDTMEMECOIN
$0.0004693
$0.0004693$0.0004693
-7.35%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة