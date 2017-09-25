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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kyber Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kyber Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KNC

معلومات سعر KNC

ما هو KNC

الوثيقة البيضاء لـ KNC

الموقع الرسمي لـ KNC

اقتصاد توكن KNC

توقعات سعر KNC

سجل KNC

دليل شراء KNC

محول عملة KNC إلى الفيات

عقود KNC الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Kyber Network (KNC)

التحليل الفني اليوم لـ Kyber Network (KNC)

توفر صفحة Kyber Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KNC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kyber Network أدناه.

تغير سعر Kyber Network (KNC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.101---3.81%-7.43%-28.78%
اعرف المزيد عن سعر Kyber Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kyber Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kyber Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 7
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 4شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1008
0.1007
R2
0.1007
0.1007
R1
0.1007
0.1007
PP
0.1006
0.1006
S1
0.1006
0.1006
S2
0.1005
0.1006
S3
0.1005
0.1005

إشارات السوق الخاصة بـ Kyber Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.69M
$10.58 M
$11.27 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Kyber Network

صافي التدفقسعر KNCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.10
2026-08-16-$0.01 M0.10
2026-08-15$0.02 M0.10
2026-08-14$0.01 M0.10
2026-08-13-$0.01 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Kyber Network

تداول أسواق Kyber Network (KNC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kyber Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKNC
$0.101
$0.101$0.101
+0.19%
491.73K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KNC إلى USD

المبلغ

KNC
KNC
USD
USD

1 KNC = 0.101 USD

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