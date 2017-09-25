التحليل الفني اليوم لـ Kyber Network (KNC) توفر صفحة Kyber Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KNC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kyber Network أدناه. التسجيل

تغير سعر Kyber Network (KNC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.101 -- -3.81% -7.43% -28.78%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kyber Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kyber Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 7 شراء 12 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 4 شراء 10 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 3 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1008 0.1007 R2 0.1007 0.1007 R1 0.1007 0.1007 PP 0.1006 0.1006 S1 0.1006 0.1006 S2 0.1005 0.1006 S3 0.1005 0.1005

إشارات السوق الخاصة بـ Kyber Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.69M $10.58 M $11.27 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.05 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Kyber Network صافي التدفق سعر KNCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.10 2026-08-16 -$0.01 M 0.10 2026-08-15 $0.02 M 0.10 2026-08-14 $0.01 M 0.10 2026-08-13 -$0.01 M 0.10 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Kyber Network (KNC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kyber Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT KNC $0.101 $0.101 $0.101 +0.19% 491.73K (USDT) تداول