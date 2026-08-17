التحليل الفني اليوم لـ Kaspa (KAS) توفر صفحة Kaspa تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KAS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kaspa أدناه. التسجيل

تغير سعر Kaspa (KAS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02574 -- -1.87% -7.64% -24.18%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kaspa

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kaspa عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 6 حيادي 13 شراء 7 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 2 حيادي 8 شراء 4 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 5 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02574 0.02574 R2 0.02574 0.02573 R1 0.02573 0.02573 PP 0.02573 0.02573 S1 0.02572 0.02572 S2 0.02572 0.02572 S3 0.02571 0.02572

إشارات السوق الخاصة بـ Kaspa صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -7.07M $43.71 M $50.78 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.19M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.95 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.76 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.36M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $4.87 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $4.51 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Kaspa صافي التدفق سعر KASUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.30 M 0.03 2026-08-16 -$0.16 M 0.03 2026-08-15 -$0.06 M 0.03 2026-08-14 -$0.12 M 0.03 2026-08-13 -$0.12 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.