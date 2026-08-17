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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kaspa، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kaspa، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KAS

معلومات سعر KAS

ما هو KAS

الوثيقة البيضاء لـ KAS

الموقع الرسمي لـ KAS

اقتصاد توكن KAS

توقعات سعر KAS

سجل KAS

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عقود KAS الفورية

KAS عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Kaspa (KAS)

التحليل الفني اليوم لـ Kaspa (KAS)

توفر صفحة Kaspa تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KAS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kaspa أدناه.

تغير سعر Kaspa (KAS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02574---1.87%-7.64%-24.18%
اعرف المزيد عن سعر Kaspa

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Kaspa

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Kaspa عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 6
حيادي 13
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 2حيادي 8شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02574
0.02574
R2
0.02574
0.02573
R1
0.02573
0.02573
PP
0.02573
0.02573
S1
0.02572
0.02572
S2
0.02572
0.02572
S3
0.02571
0.02572

إشارات السوق الخاصة بـ Kaspa

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-7.07M
$43.71 M
$50.78 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.19M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.95 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.76 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.36M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$4.87 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$4.51 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Kaspa

صافي التدفقسعر KASUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.30 M0.03
2026-08-16-$0.16 M0.03
2026-08-15-$0.06 M0.03
2026-08-14-$0.12 M0.03
2026-08-13-$0.12 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Kaspa

تداول أسواق Kaspa (KAS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kaspa المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKAS
$0.025727
$0.025727$0.025727
-2.41%
19.77M (USDT)
/USDCKAS
$0.0257
$0.0257$0.0257
-2.42%
2.46M (USDT)
/USD1KAS
$0.025747
$0.025747$0.025747
-2.33%
2.12M (USDT)
/EURKAS
$0.02217
$0.02217$0.02217
-2.67%
2.45M (USDT)
/USDEKAS
$0.025745
$0.025745$0.025745
-2.65%
2.21M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KAS إلى USD

المبلغ

KAS
KAS
USD
USD

1 KAS = 0.02574 USD

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