ما هو Balance ( EPT )

إن Balance هو بروتوكول وإطار عمل من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي وتقنية Web3، مخصص للشبكات الاجتماعية والألعاب، يدمج بسلاسة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين والتطبيقات اللامركزية. من خلال دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي (الرفقاء الرقميون الأذكياء والمتكيّفون) مع العقد الرئيسية التي تُدير الشبكة وتُؤمّنها، يُتيح Balance نظامًا بيئيًا تفاعليًا لامركزيًا عالي الكفاءة للترفيه والإنتاجية، وغير ذلك الكثير.

متوفر Balance على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Balance الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Balance

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Balance، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ EPT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBalance.

سجل أسعار Balance

يوفر تتبع مسار سعر EPT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ EPT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Balance.

كيفية شراء Balance ( EPT )

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عملة EPT إلى العملات المحلية

1 EPT إلى VND ₫ 203.04654 1 EPT إلى AUD A$ 0.01180548 1 EPT إلى GBP ￡ 0.00563268 1 EPT إلى EUR € 0.00671292 1 EPT إلى USD $ 0.007716 1 EPT إلى MYR RM 0.03263868 1 EPT إلى TRY ₺ 0.30354744 1 EPT إلى JPY ¥ 1.10207628 1 EPT إلى RUB ₽ 0.61141584 1 EPT إلى INR ₹ 0.66226428 1 EPT إلى IDR Rp 126.49178304 1 EPT إلى KRW ₩ 10.4694546 1 EPT إلى PHP ₱ 0.42924108 1 EPT إلى EGP ￡E. 0.38325372 1 EPT إلى BRL R$ 0.04344108 1 EPT إلى CAD C$ 0.01049376 1 EPT إلى BDT ৳ 0.94243224 1 EPT إلى NGN ₦ 12.18950532 1 EPT إلى UAH ₴ 0.31967388 1 EPT إلى VES Bs 0.748452 1 EPT إلى PKR Rs 2.175912 1 EPT إلى KZT ₸ 3.9367032 1 EPT إلى THB ฿ 0.25084716 1 EPT إلى TWD NT$ 0.2307084 1 EPT إلى AED د.إ 0.02831772 1 EPT إلى CHF Fr 0.00624996 1 EPT إلى HKD HK$ 0.06049344 1 EPT إلى MAD .د.م 0.07091004 1 EPT إلى MXN $ 0.14807004

Balance المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Balance ما هو سعر Balance (EPT) اليوم؟ سعر Balance (EPT) المباشر هو USD 0.007716 . ما هي القيمة السوقية لعملة Balance (EPT)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Balance هي $ 18.85M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة EPT في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.007716 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Balance (EPT)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Balance (EPT)، هو USD 2.44B . ما هو أعلى سعر لعملة Balance (EPT)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة Balance (EPT) هو USD 0.0564 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Balance (EPT)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Balance (EPT) هو $ 2.66M USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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