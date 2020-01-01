توكنوميكس Balance (EPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Balance (EPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Balance (EPT) إن Balance هو بروتوكول وإطار عمل من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي وتقنية Web3، مخصص للشبكات الاجتماعية والألعاب، يدمج بسلاسة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين والتطبيقات اللامركزية. من خلال دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي (الرفقاء الرقميون الأذكياء والمتكيّفون) مع العقد الرئيسية التي تُدير الشبكة وتُؤمّنها، يُتيح Balance نظامًا بيئيًا تفاعليًا لامركزيًا عالي الكفاءة للترفيه والإنتاجية، وغير ذلك الكثير. الموقع الرسمي: https://balance.fun/ الوثيقة البيضاء: https://balancefun.gitbook.io/balance مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c اشتر EPT الآن!

توكنوميكس Balance (EPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Balance (EPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.18M $ 11.18M $ 11.18M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 2.69B $ 2.69B $ 2.69B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 41.49M $ 41.49M $ 41.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0564 $ 0.0564 $ 0.0564 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.004002224196097702 $ 0.004002224196097702 $ 0.004002224196097702 السعر الحالي: $ 0.004149 $ 0.004149 $ 0.004149 معرفة المزيد عن سعر Balance (EPT)

توكنوميكس Balance (EPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Balance (EPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EPT، استكشف السعر المباشر لتوكن EPT!

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