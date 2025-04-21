EPT

إن Balance هو بروتوكول وإطار عمل من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي وتقنية Web3، مخصص للشبكات الاجتماعية والألعاب، يدمج بسلاسة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين والتطبيقات اللامركزية. من خلال دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي (الرفقاء الرقميون الأذكياء والمتكيّفون) مع العقد الرئيسية التي تُدير الشبكة وتُؤمّنها، يُتيح Balance نظامًا بيئيًا تفاعليًا لامركزيًا عالي الكفاءة للترفيه والإنتاجية، وغير ذلك الكثير.

اسم العملة المشفرةEPT

التصنيفNo.784

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)2.67%

المعروض المتداول2,442,518,929

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض9,999,999,990

معدل التداول0.2442%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.061734272639565727,2025-04-21

أدنى سعر0.007516907948050062,2025-05-08

البلوكتشين العامETH

مقدمةإن Balance هو بروتوكول وإطار عمل من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي وتقنية Web3، مخصص للشبكات الاجتماعية والألعاب، يدمج بسلاسة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين والتطبيقات اللامركزية. من خلال دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي (الرفقاء الرقميون الأذكياء والمتكيّفون) مع العقد الرئيسية التي تُدير الشبكة وتُؤمّنها، يُتيح Balance نظامًا بيئيًا تفاعليًا لامركزيًا عالي الكفاءة للترفيه والإنتاجية، وغير ذلك الكثير.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
EPT/USDT
Balance
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24 ساعة مرتفع
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24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (EPT)
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مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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