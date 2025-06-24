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Dork Lord السعر(DORKY)

USD

مخطط أسعار Dork Lord (DORKY) المباشر

$0.02949
$0.02949$0.02949
-3.53%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول DORKY

السعر الحالي لـ Dork Lord (DORKY) اليوم هو 0.02949 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من DORKY إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Dork Lord:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 159.31K USD
- تغير سعر Dork Lord خلال اليوم هو -3.53%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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DORKY أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Dork Lord لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0010791-3.53%
30 يوم$ -0.00051-1.70%
60 يوم$ -0.00051-1.70%
90 يوم$ -0.00051-1.70%
تغير سعر Dork Lord اليوم

سجل اليوم DORKY تغيرًا $ -0.0010791 (-3.53%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Dork Lord لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00051 (-1.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Dork Lord لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DORKY تغييرًا في $ -0.00051 (-1.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Dork Lord لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00051 (-1.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

DORKY معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Dork Lord: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.02704
$ 0.02704$ 0.02704

$ 0.04033
$ 0.04033$ 0.04033

$ 0.21146
$ 0.21146$ 0.21146

-6.45%

-3.53%

-1.70%

DORKY معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 159.31K
$ 159.31K$ 159.31K

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ما هو Dork Lord ( DORKY )

مشروع Dork Lord (ETH) هي عملة ميم كوين أُطلقت على شبكة إيثريوم. مستوحاة من سلسلة القصص المصورة "نادي الأولاد" لمات فوري، والتي تتميز بشخصياتها الغريبة والمحبوبة. تهدف Dork Lord إلى الاستفادة من الشعبية الهائلة لعملات الميم مثل بيبي ودوجكوين. انضم إلى مجتمع Dork Lord وانضم إلى موجة ثقافة الميم في عالم العملات المشفرة. سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو جديدًا في هذا المجال، فإن دورك لورد $DORKY على أهبة الاستعداد لجذب داعميها ومكافأتهم.

متوفر Dork Lord على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Dork Lord الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر Dork Lord

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Dork Lord، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ DORKY؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارDork Lord.

سجل أسعار Dork Lord

يوفر تتبع مسار سعر DORKY معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ DORKY. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Dork Lord.

توكنوميكس Dork Lord (DORKY)

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كيفية شراء Dork Lord ( DORKY )

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عملة DORKY إلى العملات المحلية

1 DORKY إلى VND
776.02935
1 DORKY إلى AUD
A$0.0451197
1 DORKY إلى GBP
0.0215277
1 DORKY إلى EUR
0.0253614
1 DORKY إلى USD
$0.02949
1 DORKY إلى MYR
RM0.1250376
1 DORKY إلى TRY
1.1680989
1 DORKY إلى JPY
¥4.270152
1 DORKY إلى RUB
2.3111313
1 DORKY إلى INR
2.5340757
1 DORKY إلى IDR
Rp483.4425456
1 DORKY إلى KRW
40.1223246
1 DORKY إلى PHP
1.6765065
1 DORKY إلى EGP
￡E.1.4759745
1 DORKY إلى BRL
R$0.162195
1 DORKY إلى CAD
C$0.0404013
1 DORKY إلى BDT
3.6039729
1 DORKY إلى NGN
45.6499302
1 DORKY إلى UAH
1.2303228
1 DORKY إلى VES
Bs3.03747
1 DORKY إلى PKR
Rs8.3966877
1 DORKY إلى KZT
15.2480994
1 DORKY إلى THB
฿0.9625536
1 DORKY إلى TWD
NT$0.8693652
1 DORKY إلى AED
د.إ0.1082283
1 DORKY إلى CHF
Fr0.023592
1 DORKY إلى HKD
HK$0.2312016
1 DORKY إلى MAD
.د.م0.2680641
1 DORKY إلى MXN
$0.5608998
1 DORKY إلى PLN
0.1076385

Dork Lord المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Dork Lord، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Dork Lord الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

DORKY
DORKY
USD
USD

1 DORKY = 0.02949 USD

تداول

USDTDORKY
$0.02949
$0.02949$0.02949
-3.57%

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