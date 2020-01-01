توكنوميكس Dork Lord (DORKY)
معلومات Dork Lord (DORKY)
مشروع Dork Lord (ETH) هي عملة ميم كوين أُطلقت على شبكة إيثريوم. مستوحاة من سلسلة القصص المصورة "نادي الأولاد" لمات فوري، والتي تتميز بشخصياتها الغريبة والمحبوبة. تهدف Dork Lord إلى الاستفادة من الشعبية الهائلة لعملات الميم مثل بيبي ودوجكوين. انضم إلى مجتمع Dork Lord وانضم إلى موجة ثقافة الميم في عالم العملات المشفرة. سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو جديدًا في هذا المجال، فإن دورك لورد $DORKY على أهبة الاستعداد لجذب داعميها ومكافأتهم.
توكنوميكس Dork Lord (DORKY) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dork Lord (DORKY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Dork Lord (DORKY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Dork Lord (DORKY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن DORKY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DORKY التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DORKY، استكشف السعر المباشر لتوكن DORKY!
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شراء Dork Lord (DORKY)
المبلغ
1 DORKY = 0.05522 USD