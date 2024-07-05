DORKY

مشروع Dork Lord (ETH) هي عملة ميم كوين أُطلقت على شبكة إيثريوم. مستوحاة من سلسلة القصص المصورة "نادي الأولاد" لمات فوري، والتي تتميز بشخصياتها الغريبة والمحبوبة. تهدف Dork Lord إلى الاستفادة من الشعبية الهائلة لعملات الميم مثل بيبي ودوجكوين. انضم إلى مجتمع Dork Lord وانضم إلى موجة ثقافة الميم في عالم العملات المشفرة. سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو جديدًا في هذا المجال، فإن دورك لورد $DORKY على أهبة الاستعداد لجذب داعميها ومكافأتهم.

اسم العملة المشفرةDORKY

التصنيفNo.3589

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض69,420,000

إجمالي العرض69,420,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.15920904960381208,2024-10-29

أدنى سعر0.002686366670419065,2024-07-05

البلوكتشين العامETH

مقدمةمشروع Dork Lord (ETH) هي عملة ميم كوين أُطلقت على شبكة إيثريوم. مستوحاة من سلسلة القصص المصورة "نادي الأولاد" لمات فوري، والتي تتميز بشخصياتها الغريبة والمحبوبة. تهدف Dork Lord إلى الاستفادة من الشعبية الهائلة لعملات الميم مثل بيبي ودوجكوين. انضم إلى مجتمع Dork Lord وانضم إلى موجة ثقافة الميم في عالم العملات المشفرة. سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو جديدًا في هذا المجال، فإن دورك لورد $DORKY على أهبة الاستعداد لجذب داعميها ومكافأتهم.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.