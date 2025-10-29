استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Circle xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 134.64 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Circle xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 141.3719 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر CRCLX هو $ 148.4406 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر CRCLX هو $ 155.8626 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CRCLX في عام 2029 هو $ 163.6557 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CRCLX في عام 2030 هو $ 171.8385 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Circle xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 279.9068.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Circle xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 455.9388.