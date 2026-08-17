التحليل الفني اليوم لـ Aptos (APT) توفر صفحة Aptos تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ APT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aptos أدناه. التسجيل

تغير سعر Aptos (APT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.5222 -- -12.81% -15.03% -45.11%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aptos

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aptos عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 14 حيادي 5 شراء 7 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 2 شراء 6 المؤشرات الفنية : بيع قوي بيع 8 حيادي 3 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.5221 0.522 R2 0.522 0.522 R1 0.522 0.522 PP 0.5219 0.5219 S1 0.5219 0.5219 S2 0.5218 0.5219 S3 0.5218 0.5218

إشارات السوق الخاصة بـ Aptos صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.15M $73.30 M $73.45 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $8.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $7.99 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.96M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $16.79 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $15.83 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Aptos صافي التدفق سعر APTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.16 M 0.52 2026-08-16 $0.38 M 0.54 2026-08-15 $0.22 M 0.54 2026-08-14 $0.11 M 0.54 2026-08-13 -$0.18 M 0.56 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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