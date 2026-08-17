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المزيد عن APT

معلومات سعر APT

ما هو APT

الوثيقة البيضاء لـ APT

الموقع الرسمي لـ APT

اقتصاد توكن APT

توقعات سعر APT

سجل APT

دليل شراء APT

محول عملة APT إلى الفيات

عقود APT الفورية

APT عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Aptos (APT)

التحليل الفني اليوم لـ Aptos (APT)

توفر صفحة Aptos تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ APT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aptos أدناه.

تغير سعر Aptos (APT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.5222---12.81%-15.03%-45.11%
اعرف المزيد عن سعر Aptos

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aptos

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aptos عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 5
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 2شراء 6
المؤشرات الفنية:بيع قويبيع 8حيادي 3شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.5221
0.522
R2
0.522
0.522
R1
0.522
0.522
PP
0.5219
0.5219
S1
0.5219
0.5219
S2
0.5218
0.5219
S3
0.5218
0.5218

إشارات السوق الخاصة بـ Aptos

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.15M
$73.30 M
$73.45 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$8.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$7.99 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.96M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$16.79 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$15.83 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Aptos

صافي التدفقسعر APTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.16 M0.52
2026-08-16$0.38 M0.54
2026-08-15$0.22 M0.54
2026-08-14$0.11 M0.54
2026-08-13-$0.18 M0.56

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Aptos

تداول أسواق Aptos (APT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aptos المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAPT
$0.5222
$0.5222$0.5222
-2.48%
287.50K (USDT)
/USDCAPT
$0.5217
$0.5217$0.5217
-2.59%
107.12K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة APT إلى USD

المبلغ

APT
APT
USD
USD

1 APT = 0.5222 USD

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