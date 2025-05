APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

اسم العملة المشفرةAPT

التصنيفNo.33

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0009%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)20.91%

المعروض المتداول633,332,729.3478444

إجمالي العرض∞

إجمالي العرض1,152,729,456.2586799

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق19.90315084342996,2023-01-30

أدنى سعر3.086972917064586,2022-12-29

البلوكتشين العامAPTOS

مقدمةAptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.