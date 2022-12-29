APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

اسم العملة المشفرةAPT

التصنيفNo.33

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0009%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)20.91%

المعروض المتداول633,332,729.3478444

إجمالي العرض

إجمالي العرض1,152,729,456.2586799

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق19.90315084342996,2023-01-30

أدنى سعر3.086972917064586,2022-12-29

البلوكتشين العامAPTOS

مقدمةAptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
APT/USDC
Aptos
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (APT)
--
مبلغ 24 ساعة (USDC)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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