سعر AppLovin المباشر اليوم هو 626.28 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي APPON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر APPON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار AppLovin

AppLovin السعر(APPON)

السعر المباشر لـ 1 APPON إلى USD:

$626.28
$626.28
-0.46%1D
USD
مخطط أسعار AppLovin (APPON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:13:19 (UTC+8)

معلومات سعر AppLovin (APPON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 622.48
$ 622.48
24 ساعة منخفض
$ 648.84
$ 648.84
24 ساعة مرتفع

$ 622.48
$ 622.48

$ 648.84
$ 648.84

$ 726.556761752886
$ 726.556761752886

$ 470.4602767878368
$ 470.4602767878368

+0.18%

-0.45%

+13.53%

+13.53%

سعر AppLovin (APPON) في الوقت الحقيقي هو $ 626.28. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APPON بين أدنى سعر $ 622.48 وأعلى سعر $ 648.84، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPPON على الإطلاق هو $ 726.556761752886، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 470.4602767878368.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APPON +0.18% على مدار الساعة الماضية، -0.45% على مدار 24 ساعة، و +13.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AppLovin (APPON)

No.2794

$ 274.85K
$ 274.85K

$ 60.35K
$ 60.35K

$ 274.85K
$ 274.85K

438.86
438.86

438.85861049
438.85861049

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ AppLovin هي $ 274.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.35K. العرض المتداول لـ APPON يبلغ 438.86، مع إجمالي عرض 438.85861049. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 274.85K.

سجل سعر AppLovin (APPON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AppLovin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -2.8942-0.45%
30 يوم$ -56.65-8.30%
60 يوم$ +126.28+25.25%
90 يوم$ +126.28+25.25%
تغير سعر AppLovin اليوم

سجل اليوم APPON تغيرًا $ -2.8942 (-0.45%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AppLovin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -56.65 (-8.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AppLovin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد APPON تغييرًا في $ +126.28 (+25.25%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AppLovin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +126.28 (+25.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AppLovin (APPON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AppLovin.

ما هو AppLovin ( APPON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر AppLovin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك AppLovin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين APPONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول AppLovin على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء AppLovin سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر AppLovin (USD)

كم ستكون قيمة AppLovin (APPON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AppLovin (APPON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AppLovin.

تحقق الآن من توقعات سعر AppLovin!

توكنوميكس AppLovin (APPON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AppLovin (APPON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس APPON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء AppLovin ( APPON )

هل تبحث عن كيفية شراء AppLovin؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء AppLovin على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة APPON إلى العملات المحلية

1 AppLovin (APPON) إلى VND
16,480,558.2
1 AppLovin (APPON) إلى AUD
A$945.6828
1 AppLovin (APPON) إلى GBP
469.71
1 AppLovin (APPON) إلى EUR
532.338
1 AppLovin (APPON) إلى USD
$626.28
1 AppLovin (APPON) إلى MYR
RM2,624.1132
1 AppLovin (APPON) إلى TRY
26,272.446
1 AppLovin (APPON) إلى JPY
¥95,194.56
1 AppLovin (APPON) إلى ARS
ARS$922,353.87
1 AppLovin (APPON) إلى RUB
49,632.69
1 AppLovin (APPON) إلى INR
55,287.9984
1 AppLovin (APPON) إلى IDR
Rp10,437,995.8248
1 AppLovin (APPON) إلى PHP
36,787.6872
1 AppLovin (APPON) إلى EGP
￡E.29,666.8836
1 AppLovin (APPON) إلى BRL
R$3,350.598
1 AppLovin (APPON) إلى CAD
C$870.5292
1 AppLovin (APPON) إلى BDT
76,669.1976
1 AppLovin (APPON) إلى NGN
911,613.168
1 AppLovin (APPON) إلى COP
$2,418,067.08
1 AppLovin (APPON) إلى ZAR
R.10,734.4392
1 AppLovin (APPON) إلى UAH
26,372.6508
1 AppLovin (APPON) إلى TZS
T.Sh.1,542,558.954
1 AppLovin (APPON) إلى VES
Bs135,902.76
1 AppLovin (APPON) إلى CLP
$589,329.48
1 AppLovin (APPON) إلى PKR
Rs177,562.9056
1 AppLovin (APPON) إلى KZT
334,189.2708
1 AppLovin (APPON) إلى THB
฿20,216.3184
1 AppLovin (APPON) إلى TWD
NT$19,145.3796
1 AppLovin (APPON) إلى AED
د.إ2,298.4476
1 AppLovin (APPON) إلى CHF
Fr494.7612
1 AppLovin (APPON) إلى HKD
HK$4,866.1956
1 AppLovin (APPON) إلى AMD
֏239,952.9192
1 AppLovin (APPON) إلى MAD
.د.م5,780.5644
1 AppLovin (APPON) إلى MXN
$11,548.6032
1 AppLovin (APPON) إلى SAR
ريال2,348.55
1 AppLovin (APPON) إلى ETB
Br94,987.8876
1 AppLovin (APPON) إلى KES
KSh80,909.1132
1 AppLovin (APPON) إلى JOD
د.أ444.03252
1 AppLovin (APPON) إلى PLN
2,273.3964
1 AppLovin (APPON) إلى RON
лв2,736.8436
1 AppLovin (APPON) إلى SEK
kr5,874.5064
1 AppLovin (APPON) إلى BGN
лв1,052.1504
1 AppLovin (APPON) إلى HUF
Ft209,102.3664
1 AppLovin (APPON) إلى CZK
13,089.252
1 AppLovin (APPON) إلى KWD
د.ك191.64168
1 AppLovin (APPON) إلى ILS
2,035.41
1 AppLovin (APPON) إلى BOB
Bs4,327.5948
1 AppLovin (APPON) إلى AZN
1,064.676
1 AppLovin (APPON) إلى TJS
SM5,786.8272
1 AppLovin (APPON) إلى GEL
1,703.4816
1 AppLovin (APPON) إلى AOA
Kz570,898.0596
1 AppLovin (APPON) إلى BHD
.د.ب235.48128
1 AppLovin (APPON) إلى BMD
$626.28
1 AppLovin (APPON) إلى DKK
kr4,020.7176
1 AppLovin (APPON) إلى HNL
L16,496.2152
1 AppLovin (APPON) إلى MUR
28,502.0028
1 AppLovin (APPON) إلى NAD
$10,815.8556
1 AppLovin (APPON) إلى NOK
kr6,250.2744
1 AppLovin (APPON) إلى NZD
$1,077.2016
1 AppLovin (APPON) إلى PAB
B/.626.28
1 AppLovin (APPON) إلى PGK
K2,636.6388
1 AppLovin (APPON) إلى QAR
ر.ق2,279.6592
1 AppLovin (APPON) إلى RSD
дин.63,141.5496
1 AppLovin (APPON) إلى UZS
soʻm7,545,540.4332
1 AppLovin (APPON) إلى ALL
L52,025.0796
1 AppLovin (APPON) إلى ANG
ƒ1,121.0412
1 AppLovin (APPON) إلى AWG
ƒ1,127.304
1 AppLovin (APPON) إلى BBD
$1,252.56
1 AppLovin (APPON) إلى BAM
KM1,045.8876
1 AppLovin (APPON) إلى BIF
Fr1,846,899.72
1 AppLovin (APPON) إلى BND
$807.9012
1 AppLovin (APPON) إلى BSD
$626.28
1 AppLovin (APPON) إلى JMD
$100,505.4144
1 AppLovin (APPON) إلى KHR
2,525,317.53
1 AppLovin (APPON) إلى KMF
Fr263,663.88
1 AppLovin (APPON) إلى LAK
13,614,782.3364
1 AppLovin (APPON) إلى LKR
රු190,758.6252
1 AppLovin (APPON) إلى MDL
L10,646.76
1 AppLovin (APPON) إلى MGA
Ar2,795,889.2784
1 AppLovin (APPON) إلى MOP
P5,016.5028
1 AppLovin (APPON) إلى MVR
9,582.084
1 AppLovin (APPON) إلى MWK
MK1,087,290.9708
1 AppLovin (APPON) إلى MZN
MT40,019.292
1 AppLovin (APPON) إلى NPR
रु88,493.364
1 AppLovin (APPON) إلى PYG
4,441,577.76
1 AppLovin (APPON) إلى RWF
Fr909,984.84
1 AppLovin (APPON) إلى SBD
$5,148.0216
1 AppLovin (APPON) إلى SCR
8,692.7664
1 AppLovin (APPON) إلى SRD
$24,763.1112
1 AppLovin (APPON) إلى SVC
$5,479.95
1 AppLovin (APPON) إلى SZL
L10,815.8556
1 AppLovin (APPON) إلى TMT
m2,191.98
1 AppLovin (APPON) إلى TND
د.ت1,838.75808
1 AppLovin (APPON) إلى TTD
$4,252.4412
1 AppLovin (APPON) إلى UGX
Sh2,181,959.52
1 AppLovin (APPON) إلى XAF
Fr353,221.92
1 AppLovin (APPON) إلى XCD
$1,690.956
1 AppLovin (APPON) إلى XOF
Fr353,221.92
1 AppLovin (APPON) إلى XPF
Fr63,880.56
1 AppLovin (APPON) إلى BWP
P8,911.9644
1 AppLovin (APPON) إلى BZD
$1,258.8228
1 AppLovin (APPON) إلى CVE
$59,289.9276
1 AppLovin (APPON) إلى DJF
Fr111,477.84
1 AppLovin (APPON) إلى DOP
$40,119.4968
1 AppLovin (APPON) إلى DZD
د.ج81,353.772
1 AppLovin (APPON) إلى FJD
$1,409.13
1 AppLovin (APPON) إلى GNF
Fr5,445,504.6
1 AppLovin (APPON) إلى GTQ
Q4,797.3048
1 AppLovin (APPON) إلى GYD
$131,155.5576
1 AppLovin (APPON) إلى ISK
kr77,032.44

AppLovin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AppLovin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب AppLovin الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AppLovin

كم يساوي AppLovin (APPON) اليوم؟
سعر APPON المباشر في USD هو USD 626.28، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر APPON إلى USD الحالي؟
سعر APPON إلى USD الحالي هو $ 626.28. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AppLovin ؟
القيمة السوقية لعملة APPON هي $ 274.85K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن APPON؟
العرض المتداول لتوكن APPON هو 438.86 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ APPON؟
حقق APPON سعرًا قياسيًا قدره 726.556761752886 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ APPON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 470.4602767878368 APPON.
ما هو حجم تداول APPON؟
حجم تداول APPON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 60.35K USD.
هل سترتفع APPON هذا العام؟
قد يرتفع APPON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر APPON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:13:19 (UTC+8)

تحديثات AppLovin (APPON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

