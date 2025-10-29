استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع AppLovin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 630.2 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد AppLovin نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 661.71 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر APPON هو $ 694.7955 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر APPON هو $ 729.5352 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف APPON في عام 2029 هو $ 766.0120 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف APPON في عام 2030 هو $ 804.3126 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AppLovin نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,310.1405.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر AppLovin نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 2,134.0808.