التحليل الفني اليوم لـ Alchemy (ACH) توفر صفحة Alchemy تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ACH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Alchemy أدناه. التسجيل

تغير سعر Alchemy (ACH) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.004226 -- -5.15% -2.97% -39.91%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Alchemy

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Alchemy عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 6 حيادي 1 شراء 19 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 6 حيادي 1 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.004225 0.004224 R2 0.004224 0.004223 R1 0.004222 0.004222 PP 0.004221 0.004221 S1 0.004219 0.00422 S2 0.004218 0.004219 S3 0.004216 0.004218

إشارات السوق الخاصة بـ Alchemy صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.43M $6.36 M $6.79 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.23 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.57 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.54 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Alchemy صافي التدفق سعر ACHUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.04 M 0.00 2026-08-16 -$0.09 M 0.00 2026-08-15 $0.02 M 0.00 2026-08-14 -$0.06 M 0.00 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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