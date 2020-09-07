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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Alchemy، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Alchemy، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ACH

معلومات سعر ACH

ما هو ACH

الوثيقة البيضاء لـ ACH

الموقع الرسمي لـ ACH

اقتصاد توكن ACH

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التحليل الفني اليوم لـ Alchemy (ACH)

التحليل الفني اليوم لـ Alchemy (ACH)

توفر صفحة Alchemy تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ACH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Alchemy أدناه.

تغير سعر Alchemy (ACH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004226---5.15%-2.97%-39.91%
اعرف المزيد عن سعر Alchemy

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Alchemy

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Alchemy عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 1
شراء 19
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 1شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004225
0.004224
R2
0.004224
0.004223
R1
0.004222
0.004222
PP
0.004221
0.004221
S1
0.004219
0.00422
S2
0.004218
0.004219
S3
0.004216
0.004218

إشارات السوق الخاصة بـ Alchemy

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.43M
$6.36 M
$6.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.23 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.57 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.54 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Alchemy

صافي التدفقسعر ACHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.00
2026-08-16-$0.09 M0.00
2026-08-15$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.06 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Alchemy

تداول أسواق Alchemy (ACH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Alchemy المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACH
$0.004226
$0.004226$0.004226
-0.40%
13.59M (USDT)
/USDCACH
$0.004225
$0.004225$0.004225
-0.51%
13.58M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ACH إلى USD

المبلغ

ACH
ACH
USD
USD

1 ACH = 0.004226 USD

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