سعر 1000PEPPER اليوم

السعر المباشر لمشروع 1000PEPPER (1000PEPPER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1000PEPPER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 1000PEPPER.

يحتل 1000PEPPER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,860,963، مع عرض متداول قدره 8.75T 1000PEPPER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1000PEPPER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 1000PEPPER بمقدار +1.05% خلال الساعة الماضية و-3.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 1000PEPPER (1000PEPPER)

القيمة السوقية $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M إمداد دورة التداول 8.75T 8.75T 8.75T إجمالي العرض 8,745,680,309,696.633 8,745,680,309,696.633 8,745,680,309,696.633

القيمة السوقية الحالية لـ 1000PEPPER هي $ 3.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 1000PEPPER يبلغ 8.75T، مع إجمالي عرض 8745680309696.633. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.86M.