URU 今日價格

URU (URU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.21%。目前 URU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 URU。

URU 目前市值在 $ 169,676 排名第 #-，流通供應量為 610.00M URU。過去 24 小時內，URU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00106313，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，URU 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -53.35%。過去一天，總交易量達到 $ 8.06K。

URU（URU）市場資訊

市值 $ 169.68K$ 169.68K $ 169.68K 成交量（24H） $ 8.06K$ 8.06K $ 8.06K 完全稀釋市值 $ 278.16K$ 278.16K $ 278.16K 流通量 610.00M 610.00M 610.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

URU 的目前市值為 $ 169.68K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.06K。URU 的流通量為 610.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 278.16K。