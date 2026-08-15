Universal Basic Compute 今日價格

Universal Basic Compute (UBC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 UBC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UBC。

Universal Basic Compute 目前市值在 $ 39,921 排名第 #-，流通供應量為 994.96M UBC。過去 24 小時內，UBC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.096666，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UBC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.49%。過去一天，總交易量達到 --。

Universal Basic Compute（UBC）市場資訊

市值 $ 39.92K$ 39.92K $ 39.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 39.92K$ 39.92K $ 39.92K 流通量 994.96M 994.96M 994.96M 總供應量 999,791,159.608702 999,791,159.608702 999,791,159.608702

Universal Basic Compute 的目前市值為 $ 39.92K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UBC 的流通量為 994.96M，總供應量是 999791159.608702，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 39.92K。