Startale USD 今日價格

Startale USD (USDSC) 今日實時價格為 $ 1.005，過去 24 小時內變化了 0.33%。目前 USDSC 兌 USD 的匯率為 $ 1.005 每 USDSC。

Startale USD 目前市值在 $ 4,802,016 排名第 #-，流通供應量為 4.78M USDSC。過去 24 小時內，USDSC 的交易價格在 $ 0.995804（低點）和 $ 1.008（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.79，而歷史最低價為 $ 0.93387。

短期表現方面，USDSC 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.27%。過去一天，總交易量達到 $ 273.92K。

Startale USD（USDSC）市場資訊

市值 $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M 成交量（24H） $ 273.92K$ 273.92K $ 273.92K 完全稀釋市值 $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M 流通量 4.78M 4.78M 4.78M 總供應量 4,779,487.56063 4,779,487.56063 4,779,487.56063

Startale USD 的目前市值為 $ 4.80M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 273.92K。USDSC 的流通量為 4.78M，總供應量是 4779487.56063，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.80M。