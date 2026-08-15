Spectral 今日價格

Spectral (SPEC) 今日實時價格為 $ 0.03396002，過去 24 小時內變化了 6.09%。目前 SPEC 兌 USD 的匯率為 $ 0.03396002 每 SPEC。

Spectral 目前市值在 $ 1,805,157 排名第 #-，流通供應量為 20.61M SPEC。過去 24 小時內，SPEC 的交易價格在 $ 0.0330226（低點）和 $ 0.03615487（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 18.48，而歷史最低價為 $ 0.03121382。

短期表現方面，SPEC 在過去一小時內波動了 -0.69%，過去7 天內波動了 -26.72%。過去一天，總交易量達到 $ 3.68K。

Spectral（SPEC）市場資訊

市值 $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M 成交量（24H） $ 3.68K$ 3.68K $ 3.68K 完全稀釋市值 $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M 流通量 20.61M 20.61M 20.61M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Spectral 的目前市值為 $ 1.81M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.68K。SPEC 的流通量為 20.61M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.40M。