SolTrust 今日價格

SolTrust (SOLT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.87%。目前 SOLT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOLT。

SolTrust 目前市值在 $ 387,066 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M SOLT。過去 24 小時內，SOLT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOLT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -12.97%。過去一天，總交易量達到 $ 16.63。

SolTrust（SOLT）市場資訊

市值 $ 387.07K$ 387.07K $ 387.07K 成交量（24H） $ 16.63$ 16.63 $ 16.63 完全稀釋市值 $ 387.07K$ 387.07K $ 387.07K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,807.411275 999,999,807.411275 999,999,807.411275

SolTrust 的目前市值為 $ 387.07K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 16.63。SOLT 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999807.411275，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 387.07K。