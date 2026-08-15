SEED 今日價格

SEED (SEED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SEED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SEED。

SEED 目前市值在 $ 153,137 排名第 #-，流通供應量為 382.23M SEED。過去 24 小時內，SEED 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01720785，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SEED 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 1.52K。

SEED（SEED）市場資訊

市值 $ 153.14K$ 153.14K $ 153.14K 成交量（24H） $ 1.52K$ 1.52K $ 1.52K 完全稀釋市值 $ 422.64K$ 422.64K $ 422.64K 流通量 382.23M 382.23M 382.23M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SEED 的目前市值為 $ 153.14K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.52K。SEED 的流通量為 382.23M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 422.64K。