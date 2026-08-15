Script Network 今日價格

Script Network (SCPT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SCPT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SCPT。

Script Network 目前市值在 $ 27,969 排名第 #-，流通供應量為 919.85M SCPT。過去 24 小時內，SCPT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.060298，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SCPT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Script Network（SCPT）市場資訊

市值 $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.75K$ 28.75K $ 28.75K 流通量 919.85M 919.85M 919.85M 總供應量 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642

Script Network 的目前市值為 $ 27.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SCPT 的流通量為 919.85M，總供應量是 972883442.2382642，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.75K。