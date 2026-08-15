Ruby Coin 今日價格

Ruby Coin (RUBY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 RUBY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RUBY。

Ruby Coin 目前市值在 $ 108,632 排名第 #-，流通供應量為 271.82M RUBY。過去 24 小時內，RUBY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.134926，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RUBY 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.03%。過去一天，總交易量達到 $ 188.74。

Ruby Coin（RUBY）市場資訊

市值 $ 108.63K$ 108.63K $ 108.63K 成交量（24H） $ 188.74$ 188.74 $ 188.74 完全稀釋市值 $ 108.63K$ 108.63K $ 108.63K 流通量 271.82M 271.82M 271.82M 總供應量 271,822,356.0 271,822,356.0 271,822,356.0

Ruby Coin 的目前市值為 $ 108.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 188.74。RUBY 的流通量為 271.82M，總供應量是 271822356.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 108.63K。