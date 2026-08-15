Rezor 今日價格

Rezor (RZR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.83%。目前 RZR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RZR。

Rezor 目前市值在 $ 1,746,388 排名第 #-，流通供應量為 41.41B RZR。過去 24 小時內，RZR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RZR 在過去一小時內波動了 +0.56%，過去7 天內波動了 -9.24%。過去一天，總交易量達到 --。

Rezor（RZR）市場資訊

市值 $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M 流通量 41.41B 41.41B 41.41B 總供應量 50,998,833,990.14109 50,998,833,990.14109 50,998,833,990.14109

Rezor 的目前市值為 $ 1.75M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RZR 的流通量為 41.41B，總供應量是 50998833990.14109，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.15M。