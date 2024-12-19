Redacted 圖標

Redacted 價格 (BTRFLY)

USD

Redacted (BTRFLY) 實時價格圖表

$157.87
$157.87$157.87
-2.80%(1D)

今天 Redacted (BTRFLY) 的價格

今天 Redacted (BTRFLY) 的實時價格爲 157.85 USD。目前其市值爲 $ 4.10M USD。BTRFLY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Redacted 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.15K USD
- Redacted 當天價格變化爲 -2.98%
- 其循環供應量爲 25.97K USD

在獲取 MEXC 上從 BTRFLY兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 BTRFLY 價格信息的首選平臺。

Redacted (BTRFLY) 價格表現 USD

今天內，Redacted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.8557950978386
在過去30天內，Redacted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +34.5011482200
在過去60天內，Redacted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +150.3153933050
在過去90天內，Redacted 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.20903360859412

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -4.8557950978386-2.98%
30天$ +34.5011482200+21.86%
60天$ +150.3153933050+95.23%
90天$ -1.20903360859412-0.76%

Redacted (BTRFLY) 價格分析

Redacted 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 143.75
$ 143.75$ 143.75

$ 162.96
$ 162.96$ 162.96

$ 543.55
$ 543.55$ 543.55

+0.20%

-2.98%

-16.99%

Redacted (BTRFLY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

$ 2.15K
$ 2.15K$ 2.15K

25.97K
25.97K 25.97K

什麼是Redacted (BTRFLY)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Redacted (BTRFLY) 資源

官網

大家還在問：關於 Redacted (BTRFLY) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BTRFLY 兌換爲當地貨幣

1 BTRFLY 兌換 AUD
A$250.9815
1 BTRFLY 兌換 GBP
124.7015
1 BTRFLY 兌換 EUR
151.536
1 BTRFLY 兌換 USD
$157.85
1 BTRFLY 兌換 MYR
RM710.325
1 BTRFLY 兌換 TRY
5,535.7995
1 BTRFLY 兌換 JPY
¥24,755.6155
1 BTRFLY 兌換 RUB
16,359.574
1 BTRFLY 兌換 INR
13,431.4565
1 BTRFLY 兌換 IDR
Rp2,587,704.504
1 BTRFLY 兌換 PHP
9,327.3565
1 BTRFLY 兌換 EGP
￡E.8,036.1435
1 BTRFLY 兌換 BRL
R$986.5625
1 BTRFLY 兌換 CAD
C$225.7255
1 BTRFLY 兌換 BDT
18,864.6535
1 BTRFLY 兌換 NGN
245,107.9015
1 BTRFLY 兌換 UAH
6,626.543
1 BTRFLY 兌換 VES
Bs7,892.5
1 BTRFLY 兌換 PKR
Rs43,931.2335
1 BTRFLY 兌換 KZT
82,816.0025
1 BTRFLY 兌換 THB
฿5,448.982
1 BTRFLY 兌換 TWD
NT$5,149.067
1 BTRFLY 兌換 CHF
Fr140.4865
1 BTRFLY 兌換 HKD
HK$1,226.4945
1 BTRFLY 兌換 MAD
.د.م1,583.2355