PUFF 價格 (PUFF)
今天 PUFF (PUFF) 的實時價格爲 0.00427297 USD。目前其市值爲 $ 223.05K USD。PUFF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PUFF 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.47K USD
- PUFF 當天價格變化爲 -4.28%
- 其循環供應量爲 52.20M USD
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今天內，PUFF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000191398623158116。
在過去30天內，PUFF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021070044。
在過去60天內，PUFF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012926879。
在過去90天內，PUFF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010663739994574585。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000191398623158116
|-4.28%
|30天
|$ -0.0021070044
|-49.31%
|60天
|$ -0.0012926879
|-30.25%
|90天
|$ -0.0010663739994574585
|-19.97%
PUFF 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.70%
-4.28%
-25.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/
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|1 PUFF 兌換 AUD
A$0.0067940223
|1 PUFF 兌換 GBP
￡0.0033756463
|1 PUFF 兌換 EUR
€0.0041020512
|1 PUFF 兌換 USD
$0.00427297
|1 PUFF 兌換 MYR
RM0.019228365
|1 PUFF 兌換 TRY
₺0.149981247
|1 PUFF 兌換 JPY
¥0.6737191799
|1 PUFF 兌換 RUB
₽0.4422096653
|1 PUFF 兌換 INR
₹0.3636724767
|1 PUFF 兌換 IDR
Rp70.0486773168
|1 PUFF 兌換 PHP
₱0.2524043379
|1 PUFF 兌換 EGP
￡E.0.2175369027
|1 PUFF 兌換 BRL
R$0.0262360358
|1 PUFF 兌換 CAD
C$0.0061103471
|1 PUFF 兌換 BDT
৳0.5106626447
|1 PUFF 兌換 NGN
₦6.6350250863
|1 PUFF 兌換 UAH
₴0.1793792806
|1 PUFF 兌換 VES
Bs0.2136485
|1 PUFF 兌換 PKR
Rs1.1892102807
|1 PUFF 兌換 KZT
₸2.2418137105
|1 PUFF 兌換 THB
฿0.1478020323
|1 PUFF 兌換 TWD
NT$0.1394697408
|1 PUFF 兌換 CHF
Fr0.0038029433
|1 PUFF 兌換 HKD
HK$0.0332009769
|1 PUFF 兌換 MAD
.د.م0.0428578891