Phi Protocol 今日價格

Phi Protocol (PHI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.25%。目前 PHI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PHI。

Phi Protocol 目前市值在 $ 15,867.51 排名第 #-，流通供應量為 998.41M PHI。過去 24 小時內，PHI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00395266，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PHI 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 +2.54%。過去一天，總交易量達到 --。

Phi Protocol（PHI）市場資訊

市值 $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.87K$ 15.87K $ 15.87K 流通量 998.41M 998.41M 998.41M 總供應量 998,407,524.061764 998,407,524.061764 998,407,524.061764

Phi Protocol 的目前市值為 $ 15.87K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PHI 的流通量為 998.41M，總供應量是 998407524.061764，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.87K。