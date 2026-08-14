COTI 今日價格

COTI (COTI) 今日實時價格為 NT$ 0.010159，過去 24 小時內變化了 7.87%。目前 COTI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.010159 每 COTI。

COTI 目前市值在 NT$ 29.25M 排名第 #597，流通供應量為 2.88B COTI。過去 24 小時內，COTI 的交易價格在 NT$ 0.009877（低點）和 NT$ 0.0115（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21.8217463294133039663，而歷史最低價為 NT$ 0.1990312838626688。

短期表現方面，COTI 在過去一小時內波動了 -3.10%，過去7 天內波動了 -17.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 124.95K。

COTI（COTI）市場資訊

排名 No.597 市值 NT$ 29.25MNT$ 29.25M NT$ 29.25M 成交量（24H） NT$ 124.95KNT$ 124.95K NT$ 124.95K 完全稀釋市值 NT$ 49.88MNT$ 49.88M NT$ 49.88M 流通量 2.88B 2.88B 2.88B 最大供應量 4,910,000,000 4,910,000,000 4,910,000,000 總供應量 2,879,188,189.617188 2,879,188,189.617188 2,879,188,189.617188 流通率 58.63% 所屬公鏈 ETH

COTI 的目前市值為 NT$ 29.25M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 124.95K。COTI 的流通量為 2.88B，總供應量是 2879188189.617188，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 49.88M。