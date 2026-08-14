COTI實時價格 (COTI)
COTI (COTI) 今日實時價格為 NT$ 0.010159，過去 24 小時內變化了 7.87%。目前 COTI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.010159 每 COTI。
COTI 目前市值在 NT$ 29.25M 排名第 #597，流通供應量為 2.88B COTI。過去 24 小時內，COTI 的交易價格在 NT$ 0.009877（低點）和 NT$ 0.0115（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21.8217463294133039663，而歷史最低價為 NT$ 0.1990312838626688。
短期表現方面，COTI 在過去一小時內波動了 -3.10%，過去7 天內波動了 -17.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 124.95K。
No.597
58.63%
ETH
COTI 的目前市值為 NT$ 29.25M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 124.95K。COTI 的流通量為 2.88B，總供應量是 2879188189.617188，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 49.88M。
-3.10%
-7.87%
-17.51%
-17.51%
跟蹤 COTI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.02771111
|-7.87%
|30天
|NT$ +0.00231
|+29.43%
|60天
|NT$ -0.000427
|-4.04%
|90天
|NT$ -0.003101
|-23.39%
今天，COTI 記錄了 NT$ -0.02771111 (-7.87%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00231 (+29.43%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，COTI 的變化為 NT$ -0.000427 (-4.04%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.003101 (-23.39%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 COTI 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
COTI_USDT在4小時周期內運行於樞紐點0.010204下方。價格處於S2與樞中0.011118構成的區間下沿。均線系統呈現多頭排列結構，MA與EMA組均錄得買入信號。指標一致性指向短期反彈需求。價格偏離樞中位置較遠，市場結構維持低位震盪格局。 MACD形成金叉形態，快慢線差值擴大，動能呈現集中釋放特徵。RSI處於中性區域，KDJ與StochRSI數值尚未進入極端超買區。波動率維持穩定狀態，布林帶開口收窄，多空力量在現價附近達成暫時平衡。短期動能由空頭主導轉為多頭試探，指標分層現象不明顯。 上方近端阻力位於S2價位0.010267，距離現價0.6%；遠端參考位為S1價位0.010717，距離現價5.0%。下方支撐參考樞紐點0.010204，關鍵觀察區間集中在0.010204至0.010267。價格若突破S2，將測試S1的有效性；若跌破樞紐點，則將打開下行空間。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，COTI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
COTI（Currency of the Internet）是一種區塊鏈協議，旨在使組織能夠建立自己的支付解決方案，並將任何貨幣數字化以節省時間和金錢。它使用了一種有向無環圖（DAG）數據結構，這種結據構可以實現可擴展性、低交易成本和快速確認時間。COTI的本地貨幣，COTI幣，用於其網絡中的交易費用和抵押。該平台還包括一個Trustchain共識算法，該算法為交易和參與者分配信任分數，並相應地對其進行優先排序。這使得COTI成為任何希望建立強大數字支付系統的企業的全面解決方案。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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|02-10 18:39:21
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昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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