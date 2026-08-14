買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
COTI 目前實時價格為 0.010159 TWD。COTI 市值為 29,249,352.16970961769898 TWD。追蹤台灣的 COTI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！COTI 目前實時價格為 0.010159 TWD。COTI 市值為 29,249,352.16970961769898 TWD。追蹤台灣的 COTI 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 COTI

COTI 價格資訊

COTI 介紹

COTI 白皮書

COTI 幣種官網

COTI 代幣經濟

COTI 價格預測

COTI 價格歷史

COTI 購買指南

COTI 兌換法幣計算

COTI 現貨

COTI U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

COTI 圖標

COTI實時價格 (COTI)

1 COTI 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.32439959
NT$0.32439959NT$0.32439959
-7.87%1D
TWD
COTI (COTI) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:38:37 (UTC+8)

COTI 今日價格

COTI (COTI) 今日實時價格為 NT$ 0.010159，過去 24 小時內變化了 7.87%。目前 COTI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.010159 每 COTI。

COTI 目前市值在 NT$ 29.25M 排名第 #597，流通供應量為 2.88B COTI。過去 24 小時內，COTI 的交易價格在 NT$ 0.009877（低點）和 NT$ 0.0115（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21.8217463294133039663，而歷史最低價為 NT$ 0.1990312838626688

短期表現方面，COTI 在過去一小時內波動了 -3.10%，過去7 天內波動了 -17.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 124.95K

COTI（COTI）市場資訊

No.597

NT$ 29.25M
NT$ 29.25MNT$ 29.25M

NT$ 124.95K
NT$ 124.95KNT$ 124.95K

NT$ 49.88M
NT$ 49.88MNT$ 49.88M

2.88B
2.88B 2.88B

4,910,000,000
4,910,000,000 4,910,000,000

2,879,188,189.617188
2,879,188,189.617188 2,879,188,189.617188

58.63%

ETH

COTI 的目前市值為 NT$ 29.25M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 124.95K。COTI 的流通量為 2.88B，總供應量是 2879188189.617188，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 49.88M

COTI 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.009877
NT$ 0.009877NT$ 0.009877
24H最低價
NT$ 0.0115
NT$ 0.0115NT$ 0.0115
24H最高價

NT$ 0.009877
NT$ 0.009877NT$ 0.009877

NT$ 0.0115
NT$ 0.0115NT$ 0.0115

NT$ 21.8217463294133039663
NT$ 21.8217463294133039663NT$ 21.8217463294133039663

NT$ 0.1990312838626688
NT$ 0.1990312838626688NT$ 0.1990312838626688

-3.10%

-7.87%

-17.51%

-17.51%

COTI（COTI）價格歷史 TWD

跟蹤 COTI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.02771111-7.87%
30天NT$ +0.00231+29.43%
60天NT$ -0.000427-4.04%
90天NT$ -0.003101-23.39%
COTI 今日價格變化

今天，COTI 記錄了 NT$ -0.02771111 (-7.87%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

COTI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00231 (+29.43%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

COTI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，COTI 的變化為 NT$ -0.000427 (-4.04%)，從而更廣泛地了解其表現。

COTI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.003101 (-23.39%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 COTI（COTI）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 COTI 價格歷史頁面

COTI 分析

本分析利用人工智慧模型評估 COTI 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

COTI 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 COTI 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

COTI_USDT在4小時周期內運行於樞紐點0.010204下方。價格處於S2與樞中0.011118構成的區間下沿。均線系統呈現多頭排列結構，MA與EMA組均錄得買入信號。指標一致性指向短期反彈需求。價格偏離樞中位置較遠，市場結構維持低位震盪格局。 MACD形成金叉形態，快慢線差值擴大，動能呈現集中釋放特徵。RSI處於中性區域，KDJ與StochRSI數值尚未進入極端超買區。波動率維持穩定狀態，布林帶開口收窄，多空力量在現價附近達成暫時平衡。短期動能由空頭主導轉為多頭試探，指標分層現象不明顯。 上方近端阻力位於S2價位0.010267，距離現價0.6%；遠端參考位為S1價位0.010717，距離現價5.0%。下方支撐參考樞紐點0.010204，關鍵觀察區間集中在0.010204至0.010267。價格若突破S2，將測試S1的有效性；若跌破樞紐點，則將打開下行空間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 COTI 的價格？

COTI 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 企業對 COTI 支付解決方案的採用情況
3. 合作夥伴公告與整合進展
4. 技術發展與平台更新
5. 交易量與流動性
6. 影響支付代幣的監管消息
7. 其他支付型加密貨幣的競爭
8. 整體經濟環境
9. 投資者投機行為與巨額持有者動向
10. 交易所上市與下架情況

為什麼人們想知道 COTI 今天的價格？

人們希望了解今日的 COTI 價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握市場時機。由於 COTI 是一種以支付為核心的加密貨幣，投資者會密切關注其每日價格，以便在最佳時點買入或賣出、計算盈虧，並評估市場趨勢。

COTI 的價格預測

COTI（COTI）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，COTI 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
COTI (COTI) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，COTI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 COTI 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 COTI 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 COTI 2026–2027 年價格的預測。

關於 COTI

COTI（Currency of the Internet）是一種區塊鏈協議，旨在使組織能夠建立自己的支付解決方案，並將任何貨幣數字化以節省時間和金錢。它使用了一種有向無環圖（DAG）數據結構，這種結據構可以實現可擴展性、低交易成本和快速確認時間。COTI的本地貨幣，COTI幣，用於其網絡中的交易費用和抵押。該平台還包括一個Trustchain共識算法，該算法為交易和參與者分配信任分數，並相應地對其進行優先排序。這使得COTI成為任何希望建立強大數字支付系統的企業的全面解決方案。

如何在台灣購買和投資 COTI

準備好開始使用 COTI 了嗎？在 MEXC 購買 COTI 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 COTI 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 COTI (COTI) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，COTI 將立即存入您的錢包。
COTI (COTI) 購買教程

COTI 能做什麼？

擁有 COTI 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 COTI (COTI) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是COTI (COTI)

COTI 是一個面向 Web3 的高速、輕量級隱私層，採用先進的 Garbled Circuits 密碼學協議。COTI 致力於為公鏈提供最先進且合規的資料保護解決方案，並希望啟用更多全新用例，包括隱私交易、人工智慧、DeFi、去中心化身份等。

COTI資源

要更深入地瞭解 COTI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方COTI網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

人們還問：關於COTI的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:38:37 (UTC+8)

COTI（COTI）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 COTI 的更多資訊

COTIUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 COTI。在 MEXC 上探索 COTIUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 COTI (COTI) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 COTI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
COTI/USDT
NT$0.32487914
NT$0.32487914NT$0.32487914
-7.64%
12.18M (USDT)
COTI/USDC
NT$0.32532672
NT$0.32532672NT$0.32532672
-8.00%
5.90M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9166231
NT$2.9166231NT$2.9166231

+380.15%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17759335
NT$0.17759335NT$0.17759335

-5.89%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4674014
NT$0.4674014NT$0.4674014

-24.24%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.137026
NT$9.137026NT$9.137026

+22.87%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3103034
NT$9.3103034NT$9.3103034

+4.64%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.5471795
NT$8.5471795NT$8.5471795

+130.93%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375132783
NT$0.375132783NT$0.375132783

+79.72%

Heima

Heima

HEI

NT$5.4786989
NT$5.4786989NT$5.4786989

+40.08%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.8404567
NT$28.8404567NT$28.8404567

+27.62%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7088397
NT$3.7088397NT$3.7088397

+21.45%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

COTI 兌 TWD 計算器

數量

COTI
COTI
TWD
TWD

1 COTI = 0.32478322 TWD