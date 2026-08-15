Netvrk 今日價格

Netvrk (NETVR) 今日實時價格為 $ 0.00129999，過去 24 小時內變化了 2.81%。目前 NETVR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00129999 每 NETVR。

Netvrk 目前市值在 $ 129,999 排名第 #-，流通供應量為 100.00M NETVR。過去 24 小時內，NETVR 的交易價格在 $ 0.00128831（低點）和 $ 0.00133995（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 7.33，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NETVR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.18%。過去一天，總交易量達到 $ 325.00。

Netvrk（NETVR）市場資訊

市值 $ 130.00K$ 130.00K $ 130.00K 成交量（24H） $ 325.00$ 325.00 $ 325.00 完全稀釋市值 $ 130.00K$ 130.00K $ 130.00K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Netvrk 的目前市值為 $ 130.00K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 325.00。NETVR 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 130.00K。