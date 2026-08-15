minidev 今日價格

minidev (MINI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 MINI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MINI。

minidev 目前市值在 $ 90,997 排名第 #-，流通供應量為 71.00B MINI。過去 24 小時內，MINI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MINI 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -2.39%。過去一天，總交易量達到 --。

minidev（MINI）市場資訊

市值 $ 91.00K$ 91.00K $ 91.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 128.11K$ 128.11K $ 128.11K 流通量 71.00B 71.00B 71.00B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

minidev 的目前市值為 $ 91.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MINI 的流通量為 71.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 128.11K。