MIL 今日價格

MIL (MIL) 今日實時價格為 $ 0.00422797，過去 24 小時內變化了 0.29%。目前 MIL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00422797 每 MIL。

MIL 目前市值在 $ 5,134,828 排名第 #-，流通供應量為 1.21B MIL。過去 24 小時內，MIL 的交易價格在 $ 0.00417724（低點）和 $ 0.00424894（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00984706，而歷史最低價為 $ 0.00409021。

短期表現方面，MIL 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -3.07%。過去一天，總交易量達到 $ 7.25K。

MIL（MIL）市場資訊

市值 $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M 成交量（24H） $ 7.25K$ 7.25K $ 7.25K 完全稀釋市值 $ 21.14M$ 21.14M $ 21.14M 流通量 1.21B 1.21B 1.21B 總供應量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

MIL 的目前市值為 $ 5.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.25K。MIL 的流通量為 1.21B，總供應量是 5000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.14M。