Levva Protocol 今日價格

Levva Protocol (LVVA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.83%。目前 LVVA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LVVA。

Levva Protocol 目前市值在 $ 601,516 排名第 #-，流通供應量為 1.98B LVVA。過去 24 小時內，LVVA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01602631，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LVVA 在過去一小時內波動了 -1.92%，過去7 天內波動了 -16.29%。過去一天，總交易量達到 $ 512.22K。

Levva Protocol（LVVA）市場資訊

市值 $ 601.52K$ 601.52K $ 601.52K 成交量（24H） $ 512.22K$ 512.22K $ 512.22K 完全稀釋市值 $ 607.62K$ 607.62K $ 607.62K 流通量 1.98B 1.98B 1.98B 總供應量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Levva Protocol 的目前市值為 $ 601.52K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 512.22K。LVVA 的流通量為 1.98B，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 607.62K。