xMoney 目前實時價格為 0.04662 USD。跟蹤 XMN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 XMN 價格趨勢。

xMoney實時價格 (XMN)

$0.04662
-1.56%1D
USD
xMoney (XMN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:34:26 (UTC+8)

xMoney（XMN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.04432
24H最低價
$ 0.06227
24H最高價

$ 0.04432
$ 0.06227
$ 0.11390037525327498
$ 0.019550382433716446
+0.19%

-1.55%

+48.32%

+48.32%

xMoney（XMN）目前實時價格為 $ 0.04662。過去 24 小時內，XMN 的交易價格在 $ 0.04432 至 $ 0.06227 之間波動，市場活躍度顯著。XMN 的歷史最高價為 $ 0.11390037525327498，歷史最低價為 $ 0.019550382433716446

從短期表現來看，XMN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.19%，過去 24 小時內變動為 -1.55%，過去 7 天內累計變動為 +48.32%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

xMoney（XMN）市場資訊

No.3687

$ 0.00
$ 837.16K
$ 466.20M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

SUI

xMoney 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 837.16K。XMN 的流通量為 0.00，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 466.20M

xMoney（XMN）價格歷史 USD

跟蹤 xMoney 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0007388-1.55%
30天$ +0.04162+832.40%
60天$ +0.04162+832.40%
90天$ +0.04162+832.40%
xMoney 今日價格變化

今天，XMN 記錄了 $ -0.0007388 (-1.55%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

xMoney 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.04162 (+832.40%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

xMoney 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XMN 的變化為 $ +0.04162 (+832.40%)，從而更廣泛地了解其表現。

xMoney 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.04162 (+832.40%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 xMoney（XMN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 xMoney 價格歷史頁面

什麼是xMoney (XMN)

xMoney (XMN) 是一款符合 MiCA 標準的多功能代幣，旨在連接傳統金融與區塊鏈創新。 XMN 直接嵌入 xMoney 獲得許可和監管的支付基礎設施，使商家和消費者能夠快速、可靠且清晰地進行交易。 xMoney 提供了一個統一的生態系統，涵蓋法幣和加密貨幣支付、發卡、穩定幣結算以及上/下坡解決方案。透過將 XMN 集成為核心實用型代幣，該平台為商家和用戶帶來了切實的利益。商家可以享受更低的交易費用、嵌入會員積分的支付和基於代幣的結算選項，而消費者則可以獲得獎勵並參與治理。與大多數實用型代幣不同，XMN 從第一天起就已在現實世界中應用。它已整合到 xMoney 受監管的支付網關以及歐洲各地企業已在使用的服務中。其設計遵循歐盟的 MiCA 框架，確保合規性和透明度，並在全球交易所、機構和商家中建立信譽。

xMoney在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 xMoney 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 XMN 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 xMoney 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 xMoney 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

xMoney 價格預測 (USD)

xMoney（XMN）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 xMoney（XMN）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 xMoney 的長期和短期價格預測。

現在就查看 xMoney 價格預測

xMoney（XMN）代幣經濟

了解 xMoney（XMN）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 XMN 代幣的完整經濟學

如何購買xMoney (XMN)

正在尋找如何購買 xMoney？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買xMoney。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

XMN 兌換為當地貨幣

1 xMoney（XMN）至 VND
1,226.8053
1 xMoney（XMN）至 AUD
A$0.0708624
1 xMoney（XMN）至 GBP
0.0344988
1 xMoney（XMN）至 EUR
0.039627
1 xMoney（XMN）至 USD
$0.04662
1 xMoney（XMN）至 MYR
RM0.195804
1 xMoney（XMN）至 TRY
1.9538442
1 xMoney（XMN）至 JPY
¥7.13286
1 xMoney（XMN）至 ARS
ARS$66.0339666
1 xMoney（XMN）至 RUB
3.6941688
1 xMoney（XMN）至 INR
4.1132826
1 xMoney（XMN）至 IDR
Rp776.9996892
1 xMoney（XMN）至 PHP
2.7449856
1 xMoney（XMN）至 EGP
￡E.2.2116528
1 xMoney（XMN）至 BRL
R$0.2503494
1 xMoney（XMN）至 CAD
C$0.0648018
1 xMoney（XMN）至 BDT
5.7053556
1 xMoney（XMN）至 NGN
67.9589064
1 xMoney（XMN）至 COP
$179.99982
1 xMoney（XMN）至 ZAR
R.0.8037288
1 xMoney（XMN）至 UAH
1.9636344
1 xMoney（XMN）至 TZS
T.Sh.115.1108406
1 xMoney（XMN）至 VES
Bs9.93006
1 xMoney（XMN）至 CLP
$43.8228
1 xMoney（XMN）至 PKR
Rs13.0988214
1 xMoney（XMN）至 KZT
25.0778304
1 xMoney（XMN）至 THB
฿1.5226092
1 xMoney（XMN）至 TWD
NT$1.4284368
1 xMoney（XMN）至 AED
د.إ0.1710954
1 xMoney（XMN）至 CHF
Fr0.0368298
1 xMoney（XMN）至 HKD
HK$0.3617712
1 xMoney（XMN）至 AMD
֏17.9165322
1 xMoney（XMN）至 MAD
.د.م0.4298364
1 xMoney（XMN）至 MXN
$0.8573418
1 xMoney（XMN）至 SAR
ريال0.174825
1 xMoney（XMN）至 ETB
Br7.053606
1 xMoney（XMN）至 KES
KSh6.0270336
1 xMoney（XMN）至 JOD
د.أ0.03305358
1 xMoney（XMN）至 PLN
0.1692306
1 xMoney（XMN）至 RON
лв0.2032632
1 xMoney（XMN）至 SEK
kr0.4377618
1 xMoney（XMN）至 BGN
лв0.0783216
1 xMoney（XMN）至 HUF
Ft15.5603574
1 xMoney（XMN）至 CZK
0.9748242
1 xMoney（XMN）至 KWD
د.ك0.01426572
1 xMoney（XMN）至 ILS
0.151515
1 xMoney（XMN）至 BOB
Bs0.3226104
1 xMoney（XMN）至 AZN
0.079254
1 xMoney（XMN）至 TJS
SM0.431235
1 xMoney（XMN）至 GEL
0.1268064
1 xMoney（XMN）至 AOA
Kz42.7314258
1 xMoney（XMN）至 BHD
.د.ب0.01752912
1 xMoney（XMN）至 BMD
$0.04662
1 xMoney（XMN）至 DKK
kr0.2988342
1 xMoney（XMN）至 HNL
L1.2289032
1 xMoney（XMN）至 MUR
2.1202776
1 xMoney（XMN）至 NAD
$0.8032626
1 xMoney（XMN）至 NOK
kr0.4657338
1 xMoney（XMN）至 NZD
$0.0806526
1 xMoney（XMN）至 PAB
B/.0.04662
1 xMoney（XMN）至 PGK
K0.1953378
1 xMoney（XMN）至 QAR
ر.ق0.1696968
1 xMoney（XMN）至 RSD
дин.4.6960326
1 xMoney（XMN）至 UZS
soʻm568.5364944
1 xMoney（XMN）至 ALL
L3.8727234
1 xMoney（XMN）至 ANG
ƒ0.0834498
1 xMoney（XMN）至 AWG
ƒ0.083916
1 xMoney（XMN）至 BBD
$0.09324
1 xMoney（XMN）至 BAM
KM0.0783216
1 xMoney（XMN）至 BIF
Fr138.32154
1 xMoney（XMN）至 BND
$0.0601398
1 xMoney（XMN）至 BSD
$0.04662
1 xMoney（XMN）至 JMD
$7.475517
1 xMoney（XMN）至 KHR
187.983495
1 xMoney（XMN）至 KMF
Fr19.72026
1 xMoney（XMN）至 LAK
1,013.4782406
1 xMoney（XMN）至 LKR
රු14.1827364
1 xMoney（XMN）至 MDL
L0.7897428
1 xMoney（XMN）至 MGA
Ar210.9499056
1 xMoney（XMN）至 MOP
P0.37296
1 xMoney（XMN）至 MVR
0.713286
1 xMoney（XMN）至 MWK
MK80.9374482
1 xMoney（XMN）至 MZN
MT2.9794842
1 xMoney（XMN）至 NPR
रु6.5818116
1 xMoney（XMN）至 PYG
330.62904
1 xMoney（XMN）至 RWF
Fr67.55238
1 xMoney（XMN）至 SBD
$0.3836826
1 xMoney（XMN）至 SCR
0.664335
1 xMoney（XMN）至 SRD
$1.8596718
1 xMoney（XMN）至 SVC
$0.407925
1 xMoney（XMN）至 SZL
L0.8027964
1 xMoney（XMN）至 TMT
m0.1636362
1 xMoney（XMN）至 TND
د.ت0.13599054
1 xMoney（XMN）至 TTD
$0.3165498
1 xMoney（XMN）至 UGX
Sh162.42408
1 xMoney（XMN）至 XAF
Fr26.24706
1 xMoney（XMN）至 XCD
$0.125874
1 xMoney（XMN）至 XOF
Fr26.24706
1 xMoney（XMN）至 XPF
Fr4.75524
1 xMoney（XMN）至 BWP
P0.622377
1 xMoney（XMN）至 BZD
$0.0937062
1 xMoney（XMN）至 CVE
$4.438224
1 xMoney（XMN）至 DJF
Fr8.25174
1 xMoney（XMN）至 DOP
$2.9855448
1 xMoney（XMN）至 DZD
د.ج6.0615324
1 xMoney（XMN）至 FJD
$0.1067598
1 xMoney（XMN）至 GNF
Fr405.3609
1 xMoney（XMN）至 GTQ
Q0.3571092
1 xMoney（XMN）至 GYD
$9.7612956
1 xMoney（XMN）至 ISK
kr5.68764

要更深入地瞭解 xMoney，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方xMoney網站
區塊查詢

人們還問：關於xMoney的其他問題

xMoney（XMN）今日價格是多少？
XMN 實時價格為 0.04662 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 XMN 兌 USD 的價格是多少？
目前 XMN 兌 USD 的價格為 $ 0.04662。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
xMoney 的市值是多少？
XMN 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
XMN 的流通供應量是多少？
XMN 的流通供應量為 0.00 USD
XMN 的歷史最高價（ATH）是多少？
XMN 的歷史最高價是 0.11390037525327498 USD
XMN 的歷史最低價（ATL）是多少？
XMN 的歷史最低價是 0.019550382433716446 USD
XMN 的交易量是多少？
XMN 的 24 小時實時交易量為 $ 837.16K USD
XMN 今年會漲嗎？
XMN 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 XMN 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:34:26 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

