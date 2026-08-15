INI 今日價格

INI (INI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 48.37%。目前 INI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 INI。

INI 目前市值在 $ 46,794 排名第 #-，流通供應量為 890.58M INI。過去 24 小時內，INI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.138116，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，INI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +17.72%。過去一天，總交易量達到 --。

INI（INI）市場資訊

市值 $ 46.79K$ 46.79K $ 46.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 315.26K$ 315.26K $ 315.26K 流通量 890.58M 890.58M 890.58M 總供應量 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

INI 的目前市值為 $ 46.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。INI 的流通量為 890.58M，總供應量是 6000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 315.26K。