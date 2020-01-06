Origin 今日價格

Origin (OGN) 今日實時價格為 NT$ 0.01636，過去 24 小時內變化了 1.11%。目前 OGN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01636 每 OGN。

Origin 目前市值在 NT$ 10.86M 排名第 #906，流通供應量為 664.05M OGN。過去 24 小時內，OGN 的交易價格在 NT$ 0.01593（低點）和 NT$ 0.01736（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 108.42429568，而歷史最低價為 NT$ 0.52077689277072704。

短期表現方面，OGN 在過去一小時內波動了 -1.45%，過去7 天內波動了 +2.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 52.56K。

Origin（OGN）市場資訊

排名 No.906 市值 NT$ 10.86MNT$ 10.86M NT$ 10.86M 成交量（24H） NT$ 52.56KNT$ 52.56K NT$ 52.56K 完全稀釋市值 NT$ 23.06MNT$ 23.06M NT$ 23.06M 流通量 664.05M 664.05M 664.05M 最大供應量 1,409,664,846 1,409,664,846 1,409,664,846 總供應量 1,409,664,846 1,409,664,846 1,409,664,846 流通率 47.10% 發行日期 2020-01-06 00:00:00 發行價格 NT$ 4.352NT$ 4.352 NT$ 4.352 所屬公鏈 ETH

Origin 的目前市值為 NT$ 10.86M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 52.56K。OGN 的流通量為 664.05M，總供應量是 1409664846，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.06M。