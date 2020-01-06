Origin實時價格 (OGN)
Origin (OGN) 今日實時價格為 NT$ 0.01636，過去 24 小時內變化了 1.11%。目前 OGN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01636 每 OGN。
Origin 目前市值在 NT$ 10.86M 排名第 #906，流通供應量為 664.05M OGN。過去 24 小時內，OGN 的交易價格在 NT$ 0.01593（低點）和 NT$ 0.01736（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 108.42429568，而歷史最低價為 NT$ 0.52077689277072704。
短期表現方面，OGN 在過去一小時內波動了 -1.45%，過去7 天內波動了 +2.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 52.56K。
No.906
47.10%
2020-01-06 00:00:00
ETH
Origin 的目前市值為 NT$ 10.86M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 52.56K。OGN 的流通量為 664.05M，總供應量是 1409664846，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.06M。
-1.45%
+1.11%
+2.18%
+2.18%
跟蹤 Origin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0057473
|+1.11%
|30天
|NT$ -0.0005
|-2.97%
|60天
|NT$ -0.00193
|-10.56%
|90天
|NT$ -0.00586
|-26.38%
今天，OGN 記錄了 NT$ +0.0057473 (+1.11%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0005 (-2.97%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，OGN 的變化為 NT$ -0.00193 (-10.56%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00586 (-26.38%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Origin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 OGN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
OGN_USDT在4小時周期運行於0.01617樞紐位下方。價格位於S1與樞紐之間窄幅震盪。短期均線組呈現買入信號排列。長期趨勢結構維持區間整理形態。當前價格接近樞紐阻力區域，多空雙方在此位置爭奪控制權。 MACD指標形成死叉結構，下行動能開始顯現。RSI處於中性區域，方向性指引暫時缺失。KDJ與StochRSI數值未出現極端偏離，波動率維持低水平狀態。快慢指標出現分層現象，短期買盤力量受到抑制，市場缺乏單邊突破的驅動力，動能分布呈現分散特徵。 上方R1阻力位0.01626距離現價0.00009，突破該位置將測試R2的0.01640。下方S1支撐位0.01605距離現價0.00012，跌破後將看向S2的0.01597。近端價格波動空間有限，遠端參考點提供邊界約束，交易區間保持緊湊狀態。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Origin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Origin Protocol (OGN) 是一個區塊鏈平台，旨在創建一個去中心化的市場，讓買家和賣家可以直接會面並進行交易，無需傳統的中介。該平台建立在以太坊區塊鏈上，利用智能合約來促進這些交易，其原生代幣OGN用於各種平台操作，如激勵某些行為和管理平台。該協議旨在支持各種市場垂直領域，包括租賃，自由職業，和電子商務，目標是降低費用並增加在線商業的透明度。OGN代幣的供應量是固定的，其分配由協議的規則管理。
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Origin起源的目標是實現真正的點對點商務。買賣雙方可以直接交易，無需仲介。目前，用戶可以在Origin的旗艦商店及其合作夥伴應用上買賣商品和服務。市場運營商也可以在Origin的開源平臺上開發創建自己的應用。Origin代幣(OGN)是起源協議的一個重要組成部分，作為一種激勵機制保證網路的健康和發展，讓每一個使用者，貢獻者成為利益的分享者。
要更深入地瞭解 Origin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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