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Origin 目前實時價格為 0.01636 TWD。OGN 市值為 10,863,784.73992 TWD。追蹤台灣的 OGN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Origin 目前實時價格為 0.01636 TWD。OGN 市值為 10,863,784.73992 TWD。追蹤台灣的 OGN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Origin 圖標

Origin實時價格 (OGN)

1 OGN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.52352
NT$0.52352NT$0.52352
+1.11%1D
TWD
Origin (OGN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 03:21:42 (UTC+8)

Origin 今日價格

Origin (OGN) 今日實時價格為 NT$ 0.01636，過去 24 小時內變化了 1.11%。目前 OGN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01636 每 OGN。

Origin 目前市值在 NT$ 10.86M 排名第 #906，流通供應量為 664.05M OGN。過去 24 小時內，OGN 的交易價格在 NT$ 0.01593（低點）和 NT$ 0.01736（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 108.42429568，而歷史最低價為 NT$ 0.52077689277072704

短期表現方面，OGN 在過去一小時內波動了 -1.45%，過去7 天內波動了 +2.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 52.56K

Origin（OGN）市場資訊

No.906

NT$ 10.86M
NT$ 10.86MNT$ 10.86M

NT$ 52.56K
NT$ 52.56KNT$ 52.56K

NT$ 23.06M
NT$ 23.06MNT$ 23.06M

664.05M
664.05M 664.05M

1,409,664,846
1,409,664,846 1,409,664,846

1,409,664,846
1,409,664,846 1,409,664,846

47.10%

2020-01-06 00:00:00

NT$ 4.352
NT$ 4.352NT$ 4.352

ETH

Origin 的目前市值為 NT$ 10.86M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 52.56K。OGN 的流通量為 664.05M，總供應量是 1409664846，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.06M

Origin 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01593
NT$ 0.01593NT$ 0.01593
24H最低價
NT$ 0.01736
NT$ 0.01736NT$ 0.01736
24H最高價

NT$ 0.01593
NT$ 0.01593NT$ 0.01593

NT$ 0.01736
NT$ 0.01736NT$ 0.01736

NT$ 108.42429568
NT$ 108.42429568NT$ 108.42429568

NT$ 0.52077689277072704
NT$ 0.52077689277072704NT$ 0.52077689277072704

-1.45%

+1.11%

+2.18%

+2.18%

Origin（OGN）價格歷史 TWD

跟蹤 Origin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0057473+1.11%
30天NT$ -0.0005-2.97%
60天NT$ -0.00193-10.56%
90天NT$ -0.00586-26.38%
Origin 今日價格變化

今天，OGN 記錄了 NT$ +0.0057473 (+1.11%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Origin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0005 (-2.97%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Origin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，OGN 的變化為 NT$ -0.00193 (-10.56%)，從而更廣泛地了解其表現。

Origin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00586 (-26.38%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Origin（OGN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Origin 價格歷史頁面

Origin 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Origin 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Origin 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 OGN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

OGN_USDT在4小時周期運行於0.01617樞紐位下方。價格位於S1與樞紐之間窄幅震盪。短期均線組呈現買入信號排列。長期趨勢結構維持區間整理形態。當前價格接近樞紐阻力區域，多空雙方在此位置爭奪控制權。 MACD指標形成死叉結構，下行動能開始顯現。RSI處於中性區域，方向性指引暫時缺失。KDJ與StochRSI數值未出現極端偏離，波動率維持低水平狀態。快慢指標出現分層現象，短期買盤力量受到抑制，市場缺乏單邊突破的驅動力，動能分布呈現分散特徵。 上方R1阻力位0.01626距離現價0.00009，突破該位置將測試R2的0.01640。下方S1支撐位0.01605距離現價0.00012，跌破後將看向S2的0.01597。近端價格波動空間有限，遠端參考點提供邊界約束，交易區間保持緊湊狀態。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Origin 的價格？

以下為繁體中文翻譯內容：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. Origin Protocol 平台的採用率與用戶成長情況
3. NFT 市場表現與交易量
4. 合作夥伴公告與整合案
5. 代幣實用性與質押獎勵
6. 供應動態與代幣經濟設計
7. 影響 DeFi 與 NFT 的監管發展
8. 其他去中心化商業平台的競爭壓力
9. 開發進度與協議升級
10. 交易所上的交易量與流動性

為什麼人們想知道 Origin 今天的價格？

人們希望了解今日的 Origin (OGN) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握、投資分析，以及隨時掌握其持有資產的當前價值。對於積極交易者而言，他們需要即時價格來順利執行買賣訂單，以獲取豐厚利潤。

Origin 的價格預測

Origin（OGN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，OGN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Origin (OGN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Origin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Origin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Origin 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 OGN 2026–2027 年價格的預測。

關於 Origin

Origin Protocol (OGN) 是一個區塊鏈平台，旨在創建一個去中心化的市場，讓買家和賣家可以直接會面並進行交易，無需傳統的中介。該平台建立在以太坊區塊鏈上，利用智能合約來促進這些交易，其原生代幣OGN用於各種平台操作，如激勵某些行為和管理平台。該協議旨在支持各種市場垂直領域，包括租賃，自由職業，和電子商務，目標是降低費用並增加在線商業的透明度。OGN代幣的供應量是固定的，其分配由協議的規則管理。

如何在台灣購買和投資 Origin

準備好開始使用 Origin 了嗎？在 MEXC 購買 OGN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Origin 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Origin (OGN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Origin 將立即存入您的錢包。
Origin (OGN) 購買教程

Origin 能做什麼？

擁有 Origin 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Origin (OGN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Origin (OGN)

Origin起源的目標是實現真正的點對點商務。買賣雙方可以直接交易，無需仲介。目前，用戶可以在Origin的旗艦商店及其合作夥伴應用上買賣商品和服務。市場運營商也可以在Origin的開源平臺上開發創建自己的應用。Origin代幣(OGN)是起源協議的一個重要組成部分，作為一種激勵機制保證網路的健康和發展，讓每一個使用者，貢獻者成為利益的分享者。

Origin資源

要更深入地瞭解 Origin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Origin網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase NativeCoinList Launchpad

人們還問：關於Origin的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 03:21:42 (UTC+8)

Origin（OGN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Origin 的更多資訊

OGNUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 OGN。在 MEXC 上探索 OGNUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Origin (OGN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Origin 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
OGN/USDT
NT$0.52352
NT$0.52352NT$0.52352
+1.17%
3.26M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.40128
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+294.94%

utility token

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UTILITY

NT$0.141184
NT$0.141184NT$0.141184

-11.26%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.45856
NT$0.45856NT$0.45856

-7.60%

up

up

UPROBINHOOD

NT$10.5120
NT$10.5120NT$10.5120

+7.35%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.69664
NT$8.69664NT$8.69664

-4.74%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.40128
NT$2.40128NT$2.40128

+294.94%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.031488
NT$0.031488NT$0.031488

+64.00%

Talus

Talus

US

NT$0.55744
NT$0.55744NT$0.55744

+23.45%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.44096
NT$9.44096NT$9.44096

+6.41%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$31.73120
NT$31.73120NT$31.73120

+6.71%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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