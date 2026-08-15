Hyperwave 今日價格

Hyperwave (HWAVE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 HWAVE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HWAVE。

Hyperwave 目前市值在 $ 135,050 排名第 #-，流通供應量為 261.44M HWAVE。過去 24 小時內，HWAVE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00494313，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HWAVE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +54.01%。過去一天，總交易量達到 $ 370.80。

Hyperwave（HWAVE）市場資訊

市值 $ 135.05K$ 135.05K $ 135.05K 成交量（24H） $ 370.80$ 370.80 $ 370.80 完全稀釋市值 $ 436.25K$ 436.25K $ 436.25K 流通量 261.44M 261.44M 261.44M 總供應量 844,505,215.3570733 844,505,215.3570733 844,505,215.3570733

Hyperwave 的目前市值為 $ 135.05K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 370.80。HWAVE 的流通量為 261.44M，總供應量是 844505215.3570733，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 436.25K。