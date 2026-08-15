Hydro Protocol 今日價格

Hydro Protocol (HDRO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.46%。目前 HDRO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HDRO。

Hydro Protocol 目前市值在 $ 426,947 排名第 #-，流通供應量為 487.38M HDRO。過去 24 小時內，HDRO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.507996，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HDRO 在過去一小時內波動了 -3.03%，過去7 天內波動了 -8.41%。過去一天，總交易量達到 $ 373.95。

Hydro Protocol（HDRO）市場資訊

市值 $ 426.95K$ 426.95K $ 426.95K 成交量（24H） $ 373.95$ 373.95 $ 373.95 完全稀釋市值 $ 876.01K$ 876.01K $ 876.01K 流通量 487.38M 487.38M 487.38M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hydro Protocol 的目前市值為 $ 426.95K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 373.95。HDRO 的流通量為 487.38M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 876.01K。