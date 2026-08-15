Hivemapper 今日價格

Hivemapper (HONEY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.64%。目前 HONEY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HONEY。

Hivemapper 目前市值在 $ 3,394,728 排名第 #-，流通供應量為 6.11B HONEY。過去 24 小時內，HONEY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.376287，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HONEY 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -10.38%。過去一天，總交易量達到 $ 41.47K。

Hivemapper（HONEY）市場資訊

市值 $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M 成交量（24H） $ 41.47K$ 41.47K $ 41.47K 完全稀釋市值 $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M 流通量 6.11B 6.11B 6.11B 總供應量 6,574,602,973.32048 6,574,602,973.32048 6,574,602,973.32048

Hivemapper 的目前市值為 $ 3.39M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 41.47K。HONEY 的流通量為 6.11B，總供應量是 6574602973.32048，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.65M。