FOMO Base 今日價格

FOMO Base (FOMO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 FOMO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FOMO。

FOMO Base 目前市值在 $ 28 329 排名第 #-，流通供應量為 10,00B FOMO。過去 24 小時內，FOMO 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FOMO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +9,86%。過去一天，總交易量達到 --。

FOMO Base（FOMO）市場資訊

市值 $ 28,33K$ 28,33K $ 28,33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28,33K$ 28,33K $ 28,33K 流通量 10,00B 10,00B 10,00B 總供應量 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

FOMO Base 的目前市值為 $ 28,33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FOMO 的流通量為 10,00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28,33K。