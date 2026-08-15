Dynachain 今日價格

Dynachain (DYNA) 今日實時價格為 $ 0.0341983，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DYNA 兌 USD 的匯率為 $ 0.0341983 每 DYNA。

Dynachain 目前市值在 $ 13,239,369 排名第 #-，流通供應量為 387.35M DYNA。過去 24 小時內，DYNA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.29，而歷史最低價為 $ 0.00329895。

短期表現方面，DYNA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 826.83。

Dynachain（DYNA）市場資訊

市值 $ 13.24M$ 13.24M $ 13.24M 成交量（24H） $ 826.83$ 826.83 $ 826.83 完全稀釋市值 $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M 流通量 387.35M 387.35M 387.35M 總供應量 399,999,998.0 399,999,998.0 399,999,998.0

Dynachain 的目前市值為 $ 13.24M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 826.83。DYNA 的流通量為 387.35M，總供應量是 399999998.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.68M。