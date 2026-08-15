Dice Protocol 今日價格

Dice Protocol (DICE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.18%。目前 DICE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DICE。

Dice Protocol 目前市值在 $ 130,483 排名第 #-，流通供應量為 973.99M DICE。過去 24 小時內，DICE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DICE 在過去一小時內波動了 -2.96%，過去7 天內波動了 +50.02%。過去一天，總交易量達到 $ 40.46K。

Dice Protocol（DICE）市場資訊

市值 $ 130.48K$ 130.48K $ 130.48K 成交量（24H） $ 40.46K$ 40.46K $ 40.46K 完全稀釋市值 $ 130.48K$ 130.48K $ 130.48K 流通量 973.99M 973.99M 973.99M 總供應量 973,989,427.4609694 973,989,427.4609694 973,989,427.4609694

Dice Protocol 的目前市值為 $ 130.48K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 40.46K。DICE 的流通量為 973.99M，總供應量是 973989427.4609694，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 130.48K。