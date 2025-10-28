CodEase（CODON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.16% 漲跌幅（1D） -0.16% 漲跌幅（7D） -5.96%

CodEase（CODON）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CODON 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CODON 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CODON 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.16%，過去 24 小時內變動為 -0.16%，過去 7 天內累計變動為 -5.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CodEase（CODON）市場資訊

市值 $ 25.85K$ 25.85K $ 25.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.09K$ 27.09K $ 27.09K 流通量 953.93M 953.93M 953.93M 總供應量 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582

CodEase 的目前市值為 $ 25.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CODON 的流通量為 953.93M，總供應量是 999798810.0710582，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.09K。