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Espresso 目前實時價格為 0.07451 TWD。ESP 市值為 38,786,180.5 TWD。追蹤台灣的 ESP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Espresso 目前實時價格為 0.07451 TWD。ESP 市值為 38,786,180.5 TWD。追蹤台灣的 ESP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Espresso實時價格 (ESP)

1 ESP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.3805945
NT$2.3805945NT$2.3805945
+0.40%1D
TWD
Espresso (ESP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:48:43 (UTC+8)

Espresso 今日價格

Espresso (ESP) 今日實時價格為 NT$ 0.07451，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 ESP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07451 每 ESP。

Espresso 目前市值在 NT$ 38.79M 排名第 #512，流通供應量為 520.55M ESP。過去 24 小時內，ESP 的交易價格在 NT$ 0.07248（低點）和 NT$ 0.07883（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.983888622656991156，而歷史最低價為 NT$ 1.6675520604085319625

短期表現方面，ESP 在過去一小時內波動了 -1.63%，過去7 天內波動了 +1.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 89.23K

Espresso（ESP）市場資訊

No.512

NT$ 38.79M
NT$ 38.79MNT$ 38.79M

NT$ 89.23K
NT$ 89.23KNT$ 89.23K

NT$ 267.49M
NT$ 267.49MNT$ 267.49M

520.55M
520.55M 520.55M

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

3,590,000,000
3,590,000,000 3,590,000,000

14.50%

ETH

Espresso 的目前市值為 NT$ 38.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 89.23K。ESP 的流通量為 520.55M，總供應量是 3590000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 267.49M

Espresso 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.07248
NT$ 0.07248NT$ 0.07248
24H最低價
NT$ 0.07883
NT$ 0.07883NT$ 0.07883
24H最高價

NT$ 0.07248
NT$ 0.07248NT$ 0.07248

NT$ 0.07883
NT$ 0.07883NT$ 0.07883

NT$ 6.983888622656991156
NT$ 6.983888622656991156NT$ 6.983888622656991156

NT$ 1.6675520604085319625
NT$ 1.6675520604085319625NT$ 1.6675520604085319625

-1.63%

+0.40%

+1.00%

+1.00%

Espresso（ESP）價格歷史 TWD

跟蹤 Espresso 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0094844+0.40%
30天NT$ +0.00316+4.42%
60天NT$ -0.00151-1.99%
90天NT$ +0.00485+6.96%
Espresso 今日價格變化

今天，ESP 記錄了 NT$ +0.0094844 (+0.40%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Espresso 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00316 (+4.42%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Espresso 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ESP 的變化為 NT$ -0.00151 (-1.99%)，從而更廣泛地了解其表現。

Espresso 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00485 (+6.96%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Espresso（ESP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Espresso 價格歷史頁面

Espresso 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Espresso 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Espresso 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ESP 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

ESP_USDT在4小時周期內運行於0.07251價格位。價格位於S2樞紐點0.07324下方的區間內。中央軸心0.07511構成上方的主要結構參考。短期均線組呈現買入信號排列，EMA組確認多頭方向的一致性。MACD指標形成金叉形態。RSI讀數維持在中性區域震盪。快慢線指標出現分層現象。波動率未呈現顯著擴張特徵。動能分布顯示多空力量暫時平衡。近端阻力位於S2位0.07324，該價格距離現價約為0.98%幅度。S1位0.07421構成次級參考位。中央軸心0.07511為遠端結構邊界。下方缺乏即時支撐樞紐定義。價格需突破S2方可測試更高層級。當前結構局限於低位整理形態。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Espresso 的價格預測

Espresso（ESP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ESP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Espresso (ESP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Espresso 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Espresso 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Espresso 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ESP 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Espresso

準備好開始使用 Espresso 了嗎？在 MEXC 購買 ESP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Espresso 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Espresso (ESP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Espresso 將立即存入您的錢包。
Espresso (ESP) 購買教程

Espresso 能做什麼？

擁有 Espresso 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Espresso (ESP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Espresso (ESP)

Espresso 是一個高效能的 Rollup 底層，能夠為用戶提供安全、快速、無縫的 L2 交易體驗。包括 Offchain Labs (Arbitrum)、Polygon、ApeChain、Cartesi、RARI Chain 和 Celo 在內的眾多領先團隊都信賴 Espresso。

Espresso資源

要更深入地瞭解 Espresso，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Espresso網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemBinance Wallet IDOCapital Launchpad (Kaito)

人們還問：關於Espresso的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:48:43 (UTC+8)

Espresso（ESP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Espresso 的更多資訊

ESPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ESP。在 MEXC 上探索 ESPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Espresso (ESP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Espresso 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ESP/USDT
NT$2.38347
NT$2.38347NT$2.38347
+0.39%
1.19M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8330065
NT$2.8330065NT$2.8330065

+366.68%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18495855
NT$0.18495855NT$0.18495855

-1.93%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4552875
NT$0.4552875NT$0.4552875

-26.16%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.18243
NT$9.18243NT$9.18243

+23.55%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.343458
NT$9.343458NT$9.343458

+5.08%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8330065
NT$2.8330065NT$2.8330065

+366.68%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.637363
NT$8.637363NT$8.637363

+133.51%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375326235
NT$0.375326235NT$0.375326235

+79.93%

Heima

Heima

HEI

NT$5.31648
NT$5.31648NT$5.31648

+36.02%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.7150625
NT$28.7150625NT$28.7150625

+27.15%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

ESP
ESP
TWD
TWD

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