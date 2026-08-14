Espresso 今日價格

Espresso (ESP) 今日實時價格為 NT$ 0.07451，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 ESP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07451 每 ESP。

Espresso 目前市值在 NT$ 38.79M 排名第 #512，流通供應量為 520.55M ESP。過去 24 小時內，ESP 的交易價格在 NT$ 0.07248（低點）和 NT$ 0.07883（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.983888622656991156，而歷史最低價為 NT$ 1.6675520604085319625。

短期表現方面，ESP 在過去一小時內波動了 -1.63%，過去7 天內波動了 +1.00%。過去一天，總交易量達到 NT$ 89.23K。

Espresso（ESP）市場資訊

排名 No.512 市值 NT$ 38.79MNT$ 38.79M NT$ 38.79M 成交量（24H） NT$ 89.23KNT$ 89.23K NT$ 89.23K 完全稀釋市值 NT$ 267.49MNT$ 267.49M NT$ 267.49M 流通量 520.55M 520.55M 520.55M 最大供應量 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 總供應量 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 流通率 14.50% 所屬公鏈 ETH

Espresso 的目前市值為 NT$ 38.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 89.23K。ESP 的流通量為 520.55M，總供應量是 3590000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 267.49M。