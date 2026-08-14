KlipAI 今日價格

KlipAI (KLIP) 今日實時價格為 NT$ 0.002074，過去 24 小時內變化了 7.07%。目前 KLIP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002074 每 KLIP。

KlipAI 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4015，流通供應量為 0.00 KLIP。過去 24 小時內，KLIP 的交易價格在 NT$ 0.002069（低點）和 NT$ 0.00228（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.6977539880170734092，而歷史最低價為 NT$ 0.0001478733660913055。

短期表現方面，KLIP 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -27.94%。過去一天，總交易量達到 NT$ 49.96K。

KlipAI（KLIP）市場資訊

排名 No.4015 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 49.96KNT$ 49.96K NT$ 49.96K 完全稀釋市值 NT$ 2.07MNT$ 2.07M NT$ 2.07M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 BSC

KlipAI 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 49.96K。KLIP 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.07M。