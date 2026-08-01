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Aztec 目前實時價格為 0.01164 TWD。AZTEC 市值為 33,518,539.344 TWD。追蹤台灣的 AZTEC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Aztec 目前實時價格為 0.01164 TWD。AZTEC 市值為 33,518,539.344 TWD。追蹤台灣的 AZTEC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Aztec 圖標

Aztec實時價格 (AZTEC)

1 AZTEC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.3716076
NT$0.3716076NT$0.3716076
0.00%1D
TWD
Aztec (AZTEC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:00:41 (UTC+8)

Aztec 今日價格

Aztec (AZTEC) 今日實時價格為 NT$ 0.01164，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AZTEC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01164 每 AZTEC。

Aztec 目前市值在 NT$ 33.52M 排名第 #405，流通供應量為 2.88B AZTEC。過去 24 小時內，AZTEC 的交易價格在 NT$ 0.01144（低點）和 NT$ 0.01205（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.25992757413865082，而歷史最低價為 NT$ 0.4532719440885507534

短期表現方面，AZTEC 在過去一小時內波動了 +1.12%，過去7 天內波動了 -17.63%。過去一天，總交易量達到 NT$ 64.78K

Aztec（AZTEC）市場資訊

No.405

NT$ 33.52M
NT$ 33.52MNT$ 33.52M

NT$ 64.78K
NT$ 64.78KNT$ 64.78K

NT$ 120.47M
NT$ 120.47MNT$ 120.47M

2.88B
2.88B 2.88B

10,350,000,000
10,350,000,000 10,350,000,000

10,350,000,000
10,350,000,000 10,350,000,000

27.82%

ETH

Aztec 的目前市值為 NT$ 33.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 64.78K。AZTEC 的流通量為 2.88B，總供應量是 10350000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 120.47M

Aztec 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01144
NT$ 0.01144NT$ 0.01144
24H最低價
NT$ 0.01205
NT$ 0.01205NT$ 0.01205
24H最高價

NT$ 0.01144
NT$ 0.01144NT$ 0.01144

NT$ 0.01205
NT$ 0.01205NT$ 0.01205

NT$ 1.25992757413865082
NT$ 1.25992757413865082NT$ 1.25992757413865082

NT$ 0.4532719440885507534
NT$ 0.4532719440885507534NT$ 0.4532719440885507534

+1.12%

0.00%

-17.63%

-17.63%

Aztec（AZTEC）價格歷史 TWD

跟蹤 Aztec 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ 00.00%
30天NT$ -0.00257-18.09%
60天NT$ -0.00548-32.01%
90天NT$ -0.00925-44.28%
Aztec 今日價格變化

今天，AZTEC 記錄了 NT$ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Aztec 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00257 (-18.09%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Aztec 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AZTEC 的變化為 NT$ -0.00548 (-32.01%)，從而更廣泛地了解其表現。

Aztec 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00925 (-44.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Aztec（AZTEC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Aztec 價格歷史頁面

Aztec 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Aztec 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Aztec 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 AZTEC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

AZTEC_USDT在4小時周期運行於0.01245，價格位於S2樞紐點0.01244上方的極窄區間。中枢軸線定於0.01261，當前價位處於下方支撐區域與核心估值區間的過渡帶。短期均線組呈現多頭排列，長期趨勢結構維持中性震盪格局。 MACD指標錄得死叉信號，動能方向指向下行調整。RSI進入超賣區間，顯示短期拋壓釋放已接近極致狀態。快慢線指標出現分層，移動平均線買入信號與振盪指標弱勢形成背離。波動率收縮，市場處於方向選擇前的低動能平衡態。 近端參考價位為S1點0.01251，距離現價+0.48%。上方關鍵阻力位於樞紐0.01261，距離現價+1.29%。下方極限支撐測試S2點0.01244，距離現價-0.08%。遠端阻力R1定位於0.01268，構成上行空間的主要邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Aztec 的價格預測

Aztec（AZTEC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，AZTEC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Aztec (AZTEC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Aztec 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Aztec 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Aztec 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 AZTEC 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Aztec

準備好開始使用 Aztec 了嗎？在 MEXC 購買 AZTEC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Aztec 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Aztec (AZTEC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Aztec 將立即存入您的錢包。
Aztec (AZTEC) 購買教程

Aztec 能做什麼？

擁有 Aztec 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 Aztec (AZTEC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Aztec (AZTEC)

Aztec 是以太坊上領先的、以隱私優先為核心的 Layer 2 網絡，致力於賦能開發者建立能夠保護用戶隱私的應用程式。 Aztec 獲得由 a16z 領投的 1 億美元 B 輪融資，並由一支世界級密碼學專家團隊領導，該團隊發明了無須信任的客戶端側證明標準，使隱私保護型應用成為可能。

Aztec資源

要更深入地瞭解 Aztec，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Aztec網站
區塊查詢

類別 :

CoinList LaunchpadEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

人們還問：關於Aztec的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 00:00:41 (UTC+8)

Aztec（AZTEC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Aztec 的更多資訊

AZTECUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 AZTEC。在 MEXC 上探索 AZTECUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Aztec (AZTEC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Aztec 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
AZTEC/USDT
NT$0.3719274
NT$0.3719274NT$0.3719274
-3.23%
5.52M (USDT)
AZTEC/USDC
NT$0.3716076
NT$0.3716076NT$0.3716076
-3.23%
4.64M (USDT)

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USDCoin

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最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4554244
NT$2.4554244NT$2.4554244

+304.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16588026
NT$0.16588026NT$0.16588026

-12.12%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4998474
NT$0.4998474NT$0.4998474

-19.01%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.776286
NT$9.776286NT$9.776286

+31.42%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0650508
NT$9.0650508NT$9.0650508

+1.85%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4554244
NT$2.4554244NT$2.4554244

+304.10%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

NT$0.5542134
NT$0.5542134NT$0.5542134

-27.79%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

NT$0.01912404
NT$0.01912404NT$0.01912404

-21.00%

Humanity

Humanity

H

NT$3.8475138
NT$3.8475138NT$3.8475138

+25.95%

Audiera

Audiera

BEAT

NT$21.5011134
NT$21.5011134NT$21.5011134

-25.33%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AZTEC 兌 TWD 計算器

數量

AZTEC
AZTEC
TWD
TWD

1 AZTEC = 0.3722472 TWD