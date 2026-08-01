Aztec實時價格 (AZTEC)
Aztec (AZTEC) 今日實時價格為 NT$ 0.01164，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AZTEC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01164 每 AZTEC。
Aztec 目前市值在 NT$ 33.52M 排名第 #405，流通供應量為 2.88B AZTEC。過去 24 小時內，AZTEC 的交易價格在 NT$ 0.01144（低點）和 NT$ 0.01205（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.25992757413865082，而歷史最低價為 NT$ 0.4532719440885507534。
短期表現方面，AZTEC 在過去一小時內波動了 +1.12%，過去7 天內波動了 -17.63%。過去一天，總交易量達到 NT$ 64.78K。
No.405
27.82%
ETH
Aztec 的目前市值為 NT$ 33.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 64.78K。AZTEC 的流通量為 2.88B，總供應量是 10350000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 120.47M。
+1.12%
0.00%
-17.63%
-17.63%
跟蹤 Aztec 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ 0
|0.00%
|30天
|NT$ -0.00257
|-18.09%
|60天
|NT$ -0.00548
|-32.01%
|90天
|NT$ -0.00925
|-44.28%
今天，AZTEC 記錄了 NT$ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00257 (-18.09%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，AZTEC 的變化為 NT$ -0.00548 (-32.01%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00925 (-44.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Aztec 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 AZTEC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|超賣
|< 30
|跌得稍快，短線可能反彈。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
AZTEC_USDT在4小時周期運行於0.01245，價格位於S2樞紐點0.01244上方的極窄區間。中枢軸線定於0.01261，當前價位處於下方支撐區域與核心估值區間的過渡帶。短期均線組呈現多頭排列，長期趨勢結構維持中性震盪格局。 MACD指標錄得死叉信號，動能方向指向下行調整。RSI進入超賣區間，顯示短期拋壓釋放已接近極致狀態。快慢線指標出現分層，移動平均線買入信號與振盪指標弱勢形成背離。波動率收縮，市場處於方向選擇前的低動能平衡態。 近端參考價位為S1點0.01251，距離現價+0.48%。上方關鍵阻力位於樞紐0.01261，距離現價+1.29%。下方極限支撐測試S2點0.01244，距離現價-0.08%。遠端阻力R1定位於0.01268，構成上行空間的主要邊界。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Aztec 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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