Aztec 今日價格

Aztec (AZTEC) 今日實時價格為 NT$ 0.01164，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AZTEC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01164 每 AZTEC。

Aztec 目前市值在 NT$ 33.52M 排名第 #405，流通供應量為 2.88B AZTEC。過去 24 小時內，AZTEC 的交易價格在 NT$ 0.01144（低點）和 NT$ 0.01205（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.25992757413865082，而歷史最低價為 NT$ 0.4532719440885507534。

短期表現方面，AZTEC 在過去一小時內波動了 +1.12%，過去7 天內波動了 -17.63%。過去一天，總交易量達到 NT$ 64.78K。

Aztec（AZTEC）市場資訊

排名 No.405 市值 NT$ 33.52MNT$ 33.52M NT$ 33.52M 成交量（24H） NT$ 64.78KNT$ 64.78K NT$ 64.78K 完全稀釋市值 NT$ 120.47MNT$ 120.47M NT$ 120.47M 流通量 2.88B 2.88B 2.88B 最大供應量 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 總供應量 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 流通率 27.82% 所屬公鏈 ETH

Aztec 的目前市值為 NT$ 33.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 64.78K。AZTEC 的流通量為 2.88B，總供應量是 10350000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 120.47M。