Datasoul 目前實時價格為 0.0000000012 USD。跟蹤 DATASOUL 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 DATASOUL 價格趨勢。

Datasoul 圖標

Datasoul實時價格 (DATASOUL)

1 DATASOUL 兌換為 USD 的實時價格：

$0.000000001203
$0.000000001203$0.000000001203
+7.21%1D
USD
Datasoul (DATASOUL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:32:11 (UTC+8)

Datasoul（DATASOUL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000000001095
$ 0.000000001095$ 0.000000001095
24H最低價
$ 0.000000001216
$ 0.000000001216$ 0.000000001216
24H最高價

$ 0.000000001095
$ 0.000000001095$ 0.000000001095

$ 0.000000001216
$ 0.000000001216$ 0.000000001216

--
----

--
----

+2.82%

+7.21%

-6.62%

-6.62%

Datasoul（DATASOUL）目前實時價格為 $ 0.0000000012。過去 24 小時內，DATASOUL 的交易價格在 $ 0.000000001095$ 0.000000001216 之間波動，市場活躍度顯著。DATASOUL 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，DATASOUL 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.82%，過去 24 小時內變動為 +7.21%，過去 7 天內累計變動為 -6.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Datasoul（DATASOUL）市場資訊

--
----

$ 67.07K
$ 67.07K$ 67.07K

$ 240.00
$ 240.00$ 240.00

--
----

200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000

BASE

Datasoul 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 67.07K。DATASOUL 的流通量為 --，總供應量是 200000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 240.00

Datasoul（DATASOUL）價格歷史 USD

跟蹤 Datasoul 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0000000000809+7.21%
30天$ -0.0000019988-99.94%
60天$ -0.0002169988-100.00%
90天$ -0.0006249988-100.00%
Datasoul 今日價格變化

今天，DATASOUL 記錄了 $ +0.0000000000809 (+7.21%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Datasoul 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000019988 (-99.94%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Datasoul 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DATASOUL 的變化為 $ -0.0002169988 (-100.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

Datasoul 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0006249988 (-100.00%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Datasoul（DATASOUL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Datasoul 價格歷史頁面

什麼是Datasoul (DATASOUL)

透過人工智慧區塊鏈技術將您的數據轉化為有價值的數位資產。

Datasoul在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Datasoul 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 DATASOUL 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Datasoul 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Datasoul 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Datasoul 價格預測 (USD)

Datasoul（DATASOUL）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Datasoul（DATASOUL）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Datasoul 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Datasoul 價格預測

Datasoul（DATASOUL）代幣經濟

了解 Datasoul（DATASOUL）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 DATASOUL 代幣的完整經濟學

如何購買Datasoul (DATASOUL)

正在尋找如何購買 Datasoul？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Datasoul。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

DATASOUL 兌換為當地貨幣

1 Datasoul（DATASOUL）至 VND
0.000031578
1 Datasoul（DATASOUL）至 AUD
A$0.000000001824
1 Datasoul（DATASOUL）至 GBP
0.000000000888
1 Datasoul（DATASOUL）至 EUR
0.00000000102
1 Datasoul（DATASOUL）至 USD
$0.0000000012
1 Datasoul（DATASOUL）至 MYR
RM0.00000000504
1 Datasoul（DATASOUL）至 TRY
0.000000050292
1 Datasoul（DATASOUL）至 JPY
¥0.0000001824
1 Datasoul（DATASOUL）至 ARS
ARS$0.000001791036
1 Datasoul（DATASOUL）至 RUB
0.0000000951
1 Datasoul（DATASOUL）至 INR
0.000000105864
1 Datasoul（DATASOUL）至 IDR
Rp0.000019999992
1 Datasoul（DATASOUL）至 PHP
0.000000070596
1 Datasoul（DATASOUL）至 EGP
￡E.0.000000056928
1 Datasoul（DATASOUL）至 BRL
R$0.000000006432
1 Datasoul（DATASOUL）至 CAD
C$0.000000001668
1 Datasoul（DATASOUL）至 BDT
0.00000014682
1 Datasoul（DATASOUL）至 NGN
0.000001749264
1 Datasoul（DATASOUL）至 COP
$0.000004651152
1 Datasoul（DATASOUL）至 ZAR
R.0.00000002064
1 Datasoul（DATASOUL）至 UAH
0.000000050388
1 Datasoul（DATASOUL）至 TZS
T.Sh.0.000002962956
1 Datasoul（DATASOUL）至 VES
Bs0.0000002544
1 Datasoul（DATASOUL）至 CLP
$0.0000011268
1 Datasoul（DATASOUL）至 PKR
Rs0.000000339456
1 Datasoul（DATASOUL）至 KZT
0.000000645156
1 Datasoul（DATASOUL）至 THB
฿0.000000039204
1 Datasoul（DATASOUL）至 TWD
NT$0.000000036816
1 Datasoul（DATASOUL）至 AED
د.إ0.000000004404
1 Datasoul（DATASOUL）至 CHF
Fr0.000000000948
1 Datasoul（DATASOUL）至 HKD
HK$0.000000009312
1 Datasoul（DATASOUL）至 AMD
֏0.000000458364
1 Datasoul（DATASOUL）至 MAD
.د.م0.000000011052
1 Datasoul（DATASOUL）至 MXN
$0.000000022068
1 Datasoul（DATASOUL）至 SAR
ريال0.0000000045
1 Datasoul（DATASOUL）至 ETB
Br0.00000018342
1 Datasoul（DATASOUL）至 KES
KSh0.000000155028
1 Datasoul（DATASOUL）至 JOD
د.أ0.0000000008508
1 Datasoul（DATASOUL）至 PLN
0.000000004356
1 Datasoul（DATASOUL）至 RON
лв0.000000005232
1 Datasoul（DATASOUL）至 SEK
kr0.000000011232
1 Datasoul（DATASOUL）至 BGN
лв0.000000002016
1 Datasoul（DATASOUL）至 HUF
Ft0.000000401064
1 Datasoul（DATASOUL）至 CZK
0.000000025044
1 Datasoul（DATASOUL）至 KWD
د.ك0.0000000003672
1 Datasoul（DATASOUL）至 ILS
0.000000003912
1 Datasoul（DATASOUL）至 BOB
Bs0.000000008268
1 Datasoul（DATASOUL）至 AZN
0.00000000204
1 Datasoul（DATASOUL）至 TJS
SM0.000000011172
1 Datasoul（DATASOUL）至 GEL
0.000000003252
1 Datasoul（DATASOUL）至 AOA
Kz0.000001093884
1 Datasoul（DATASOUL）至 BHD
.د.ب0.0000000004524
1 Datasoul（DATASOUL）至 BMD
$0.0000000012
1 Datasoul（DATASOUL）至 DKK
kr0.000000007692
1 Datasoul（DATASOUL）至 HNL
L0.000000031476
1 Datasoul（DATASOUL）至 MUR
0.000000054576
1 Datasoul（DATASOUL）至 NAD
$0.000000020784
1 Datasoul（DATASOUL）至 NOK
kr0.000000011988
1 Datasoul（DATASOUL）至 NZD
$0.000000002076
1 Datasoul（DATASOUL）至 PAB
B/.0.0000000012
1 Datasoul（DATASOUL）至 PGK
K0.000000005112
1 Datasoul（DATASOUL）至 QAR
ر.ق0.000000004368
1 Datasoul（DATASOUL）至 RSD
дин.0.000000120756
1 Datasoul（DATASOUL）至 UZS
soʻm0.000014457828
1 Datasoul（DATASOUL）至 ALL
L0.000000099708
1 Datasoul（DATASOUL）至 ANG
ƒ0.000000002148
1 Datasoul（DATASOUL）至 AWG
ƒ0.000000002148
1 Datasoul（DATASOUL）至 BBD
$0.0000000024
1 Datasoul（DATASOUL）至 BAM
KM0.000000002016
1 Datasoul（DATASOUL）至 BIF
Fr0.0000035292
1 Datasoul（DATASOUL）至 BND
$0.000000001548
1 Datasoul（DATASOUL）至 BSD
$0.0000000012
1 Datasoul（DATASOUL）至 JMD
$0.000000192144
1 Datasoul（DATASOUL）至 KHR
0.000004819272
1 Datasoul（DATASOUL）至 KMF
Fr0.0000005088
1 Datasoul（DATASOUL）至 LAK
0.000026086956
1 Datasoul（DATASOUL）至 LKR
රු0.000000363852
1 Datasoul（DATASOUL）至 MDL
L0.000000020448
1 Datasoul（DATASOUL）至 MGA
Ar0.0000054054
1 Datasoul（DATASOUL）至 MOP
P0.000000009588
1 Datasoul（DATASOUL）至 MVR
0.00000001836
1 Datasoul（DATASOUL）至 MWK
MK0.00000207612
1 Datasoul（DATASOUL）至 MZN
MT0.00000007668
1 Datasoul（DATASOUL）至 NPR
रु0.000000168228
1 Datasoul（DATASOUL）至 PYG
0.0000084504
1 Datasoul（DATASOUL）至 RWF
Fr0.0000017388
1 Datasoul（DATASOUL）至 SBD
$0.000000009888
1 Datasoul（DATASOUL）至 SCR
0.000000016632
1 Datasoul（DATASOUL）至 SRD
$0.000000047676
1 Datasoul（DATASOUL）至 SVC
$0.000000010476
1 Datasoul（DATASOUL）至 SZL
L0.000000020784
1 Datasoul（DATASOUL）至 TMT
m0.000000004212
1 Datasoul（DATASOUL）至 TND
د.ت0.0000000035208
1 Datasoul（DATASOUL）至 TTD
$0.000000008124
1 Datasoul（DATASOUL）至 UGX
Sh0.0000041664
1 Datasoul（DATASOUL）至 XAF
Fr0.0000006756
1 Datasoul（DATASOUL）至 XCD
$0.00000000324
1 Datasoul（DATASOUL）至 XOF
Fr0.0000006756
1 Datasoul（DATASOUL）至 XPF
Fr0.0000001224
1 Datasoul（DATASOUL）至 BWP
P0.0000000171
1 Datasoul（DATASOUL）至 BZD
$0.0000000024
1 Datasoul（DATASOUL）至 CVE
$0.000000113772
1 Datasoul（DATASOUL）至 DJF
Fr0.0000002124
1 Datasoul（DATASOUL）至 DOP
$0.000000076764
1 Datasoul（DATASOUL）至 DZD
د.ج0.000000155976
1 Datasoul（DATASOUL）至 FJD
$0.000000002748
1 Datasoul（DATASOUL）至 GNF
Fr0.000010434
1 Datasoul（DATASOUL）至 GTQ
Q0.000000009168
1 Datasoul（DATASOUL）至 GYD
$0.000000250668
1 Datasoul（DATASOUL）至 ISK
kr0.0000001464

Datasoul資源

要更深入地瞭解 Datasoul，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Datasoul網站
區塊查詢

人們還問：關於Datasoul的其他問題

Datasoul（DATASOUL）今日價格是多少？
DATASOUL 實時價格為 0.0000000012 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 DATASOUL 兌 USD 的價格是多少？
目前 DATASOUL 兌 USD 的價格為 $ 0.0000000012。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Datasoul 的市值是多少？
DATASOUL 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
DATASOUL 的流通供應量是多少？
DATASOUL 的流通供應量為 -- USD
DATASOUL 的歷史最高價（ATH）是多少？
DATASOUL 的歷史最高價是 -- USD
DATASOUL 的歷史最低價（ATL）是多少？
DATASOUL 的歷史最低價是 -- USD
DATASOUL 的交易量是多少？
DATASOUL 的 24 小時實時交易量為 $ 67.07K USD
DATASOUL 今年會漲嗎？
DATASOUL 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 DATASOUL 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:32:11 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

DATASOUL 兌 USD 計算器

數量

DATASOUL
DATASOUL
USD
USD

1 DATASOUL = 0.0000 USD

交易 DATASOUL

DATASOUL/USDT
$0.000000001203
$0.000000001203$0.000000001203
+7.21%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

